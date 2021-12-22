龍邦從盟友變敵人 結詹家71年獨攬局面 一文看懂：泰山經營權之爭下的那些盤算

【文 / 黃琴雅】

12月16日，老牌食品廠泰山企業召開股東臨時會，全面改選董事。2016年以來屢成話題的泰山經營權之爭，這回雖因公司派與市場派龍邦建設提早談和，不但股臨會現場並無硝煙，且改選結果也符合雙方協商結果；然而熟悉內情人士解讀，連年動盪的泰山董事會是否真能自此長治久安？恐怕得且戰且走。

當日股臨會現場，在公司派主導，持股32％的市場派龍邦建設僅派一名投資部經理出席的情況下，不到1小時就迅速結束。最終投票結果，由公司派取得4席普通董事及2席獨立董事；市場派龍邦則拿下2席普董與1席獨董，公司派不但繼續掌權，還因找來101大樓前董事長陳敏薰擔任獨董，也成為焦點。

內部不睦外敵環伺

公司派須戒慎恐懼

從結果來看，泰山公司派固然取得最終勝利，但這次終究是泰山成立71年以來，第一次有詹家以外的勢力入駐董事會，而且一口氣取得3分之1的董事席次。不僅如此，「若考慮到詹家的分裂，以及被指為龍邦建設幕後老闆朱國榮的過往作風，詹家要維持經營權，恐怕仍須戒慎恐懼。」知情人士表示。

自彰化員林發跡的泰山成立於1950年，由詹玉柱等四兄弟所創，以泰山沙拉油聞名全國後，再跨足飼料、飲料領域，並以泰山仙草蜜與八寶粥站穩食品市場，成為食品大廠。但自2016年第3代堂兄弟爆出內鬨後，泰山幾乎沒有平靜過，內有第3代屢屢互鬥，外則有不少財團環伺。

2007年，第2代正式交棒給第3代長子詹岳霖。2016年間，其他3房的第3代堂兄弟妹合作，聯手扳倒詹岳霖，改由詹晉嘉、詹景超與詹逸宏等3房堂兄弟共治，不料1年後，詹晉嘉就遭解任董事。近兩年，市場也不時傳出詹逸宏與詹景超堂兄弟彼此較勁，此次改選後，新的董事會則將詹逸宏拉下董座，換原總經理詹景超上位。

詹家股權經過3代傳承，股權相當分散，持股32％的龍邦已經坐穩泰山最大股東。只是，為何龍邦朱國榮願意和談，而不是在此次一舉拿下泰山經營權呢？

事實上，最早看上泰山經營權的「外人」，被指是國內機能飲料龍頭保力達集團。2018年，保力達已持股泰山超過3成，詹逸宏與詹景超為了抵禦外敵，遂將股本從35.3億元擴增為50億元，藉此稀釋保力達股權，並找來中纖老三王貴增與元大證券董事邱憲道參與私募現增，據悉，當時也透過友人請朱國榮幫忙在集中市場買股。

傳言指出，未料當朱國榮進場買股後，保力達卻對泰山持股轉買為賣，使得龍邦必須不斷加碼攤平，而當龍邦持股超過兩成時，詹家卻也開始對朱國榮起疑，認為其有意奪泰山經營權。據聞，當時詹逸宏、詹景超曾對外提及朱國榮的「入侵」意圖，但朱國榮聞訊後反而持續大買泰山，直至目前掌控的32％股權。

持股32％坐穩最大股東

朱國榮似意在整合油脂市場

不過，「放長線釣大魚，一向是朱國榮的策略。」一位熟悉朱國榮的人士說，就像過去拿下龍邦的經營權一樣，朱國榮即使已經成為龍邦最大股東，仍然願意與當時的董事長朱炳昱共治一段時間，隨後陸續設法說服正新、美利達等老股東賣出持股，之後才正式入主龍邦。

向來不走「強硬」派路線的朱國榮，這次依然態度放軟，推詹景超當董座，知情人士分析，「未來只要能成功拉攏詹家某一方，讓缺乏彼此信任的詹家持續在矛盾中共治，他也能立於有利位置。」

當初，朱國榮買龍邦，被認為是看上龍邦持有的台壽保股權；同樣的，泰山企業最值錢的，不是土地資產，而是泰山持有市占率第二大超商「全家」22.47％的股權。若以全家當前股價約250元計算，泰山持有全家股權的價值高達125億元，且全家近年來獲利連年成長，近幾年每股配息高達5至7元，對泰山有不少貢獻。

更值得注意的是，泰山去年與飼料廠興泰結盟，搶下油脂與飼料廠福壽的一席董事，而泰山又是中聯油脂的大股東。據聞朱國榮曾對友人表示，他若入主泰山，會考慮讓福壽、中聯油脂等大廠合作，整合台灣油脂市場。若傳言屬實，這席話也透露了朱國榮對泰山經營權似未放手的玄機。

不團結的詹家第3代，遇到來勢洶洶的龍邦朱國榮，這場經營權戲碼恐怕還沒結束。詹家第2代經營者詹仁道曾說，「台灣中小企業多為家族企業，往往因成員不和而分家，分家後，企業立刻失去成長的養分，最後無可避免走向衰敗。」如今，無法齊心的詹家第3代，如果因此讓泰山經營權旁落他人，看在詹家老一輩眼裡，應該多少有些感慨吧！

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