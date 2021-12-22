公司快破產不落跑嗎？他選擇留下來把客戶賠償金從5億殺到10萬元 從夥計變老闆

【文 / 譚偉晟】

當公司瀕臨破產，你會離開還是留下來？

21年前，看著公司面臨倒閉危機，當年還是「夥計」的高治宏，不僅沒有琵琶別抱，甚至買下公司自己當老闆；21年後的今天，這家公司成功掛牌上櫃，還打進世界首富馬斯克（Elon Musk）的低軌衛星供應鏈。

這家公司叫穩得，它既銷售硬體也賣服務：硬體部分，是種類多達三四千種、用於抗電磁干擾的電磁相容性（EMC）元件，至於服務，則是在自有的實驗室，為各種電子產品測試各類電性狀態，是台灣少數能同時提供元件銷售與顧問服務的業者，該公司現任董事長，是今年52歲的高治宏。

冷靜赴日 化解5億賠償案

然而，鮮少人知道，這家今年前3季比去年整年多賺50％的公司，最早並非由他創立，而且穩得過去更因為被日本大廠東芝索賠，差點倒閉。

2000年，一台東芝的數據機意外自燃，維修人員拆開燒得烏黑的機器後，認為是穩得供應的電容器起火，於是東芝跨海對遠在台灣的穩得求償5億元天價賠償金。

說是天價，是因為當時，穩得員工不過十幾人、資本額僅5百萬元，根本無力負擔相當於資本額1百倍的賠款，「公司要破產了！」的聲音，因此充斥穩得內部。然而，當時進公司6年、負責業務的高治宏沒有慌了手腳，他先展開調查，發現公司提供給東芝的電容器，其實符合規範，於是他毅然赴日與東芝談判

「後來，賠償金就從5億元，談成了10萬元，就是幫客戶重新替換元件的費用。」他回憶。

只是，走過風暴的穩得，老闆逐漸無心經營，這讓高治宏開始思考要不要接手公司，「（而且）客戶都支持我出來創業。」他認為穩得當時仍有發展可能，於是向親友借了8百萬元，正式從夥計變老闆。

不過，當時的穩得，一來身處高競爭、低毛利的電容元件市場，二來倉庫裡堆滿價值近3百萬元庫存品，「那些都是賣不掉的！」高治宏說。抱持著「走不一樣的路」，他注意到保護元件——這個當年少有廠商花心思經營的產品，在USB介面逐漸普及在桌機、筆電、隨身碟上，「一定會用到過電流保護（的技術），」因此認為未來保護元件的需求將大增。

於是他找上國際大廠Bourns，代理當時其他通路商都還沒興趣的保護元件，後來，USB介面迅速普及，電子產品愈朝高頻高速發展，穩得也在5年內，拿下Bourns在亞太區50家代理商中，台灣區第1名的銷售地位。

轉骨關鍵 賣產品兼賣服務

不過，這只是高治宏計畫公司「轉骨」的第一步，他的第二步，是讓公司從賣產品，走到賣「服務」。與穩得產學合作多年、龍華科大學術副校長陳逸謙指出，目前穩得在業界的獨特之處，就是同時有自製保護元件，以及檢測服務。

只是，為何非得從硬體跨入檢測服務呢？

原來，高治宏看準的，是長期以來，元件銷售商、檢測商都是兩群業者各自為政，每當產品有問題，經常出現「互踢皮球」、相互歸責的狀況。「（穩得）因為有自製元件，測出來有問題可以幫客戶調整。」高治宏說，這進而延伸的好處是，可以替客戶省下測試後再找人調整，得另外花數個月到半年左右的時間。

2008年買下第一台檢測設備後，當時首推檢測顧問服務的穩得，很快從安控客戶切入各個產業。如今已有29間實驗室，其中還取得最高等級的美國CBTL認證標準，是CBTL台灣區前3名的檢測實驗室。

然而，穩得的檢測服務，除了收報告與顧問費，其他費用幾乎「免費」，換句話說，它並沒有要用檢測來賺錢，因為，高治宏著眼的是，藉著免費的檢測，刺激客戶採購硬體產品，這套以檢測顧問服務吸引客戶採購自家產品的生意模式，讓穩得的事業愈做愈穩，營收規模跟著實驗室的擴增逐步成長，去年更獲得國家磐石獎，表彰其創新的商業模式。

這個模式，還讓穩得替客戶找出新商機。「3年前，我們幫威剛做檢測發現，如果換成穩得的保護元件，（相較於開關晶片）可以省50％成本。」高治宏回憶這個在實驗室的發現，讓公司意外打入了金士頓等儲存品牌客戶。

過去兩年，5G與低軌道衛星，是穩得目前需求最熱的兩大市場。高治宏分析，相對過去，這兩種產品對「防雷擊、過電壓保護」的規範更為嚴苛，擁有超高電壓檢測技術的穩得實驗室，因而成為業界少數能提供檢測的服務商。

高治宏這21年公司轉型的時光，他憑著一套用服務綁硬體的商業模式，把一家差點倒閉的公司，轉型到保護元件的先驅業者，今年上櫃後股價更飆破百元。想像不同的可能，然後嘗試拼貼看似異質的元素，就是穩得能夠重新站起來的關鍵。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1305期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE