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一文讀懂2022全球經濟3個關鍵字》面對通膨升息壓境、疫情干擾、中國經濟失速你的錢要放在哪裡?

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文‧今周刊編輯團隊】

在這一場會議中，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）做出了幾項「關鍵決定」，看在陶冬眼中，這幾項決定所代表的，是聯準會「全方位」的政策轉向。

「放棄了『通膨是暫時的』這一慣常的表述…；放棄了『等待完全就業後再升息』的思惟，預計明年加息3次…；調高了GDP、CPI在2022年的預測，下修了失業率的預測…；3月中結束購債計畫。」針對句句聲明措辭，陶冬一一盤點，並細細品味。

隨後，在這篇題為《聯儲（聯準會）全面轉鷹》的專文中，陶冬寫到：「所有的轉身都是過去幾周發生的，表明美國貨幣當局在退出2020年版QE、推進貨幣環境正常化的路上，已經不那麼淡定了。」

大摩：兩座大山將退場

財政、貨幣政策「完成階段性任務」

「正常化」，這是展望2022年全球經濟的首要「關鍵字」。

11月14日，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley，以下簡稱大摩）發布了年度經濟展望報告，標題下的是：The Training Wheels Come Off，搭配的插圖，是一個正在學騎自行車的小孩，以及被拆卸掉、散落在路旁草地上的兩個「輔助輪」。

在大摩眼中，兩個被拆掉的「輔助輪」，是過去兩年支撐全球經濟的兩座「大山」，亦即史上未見、超量寬鬆的財政與貨幣政策；而那個緩步向前騎、試著慢慢抓到「平衡重心」的小孩，就宛如明年全球經濟的縮影。

但，若進一步細究，會發現所謂的「回歸常態」以及「加速正常化」，在全球不同的主要經濟體中，又有各自不同的樣貌…。這，就帶出了展望2022年全球經濟的第2個「關鍵字」：分歧。

邁向不同調的「溫和復甦」之路

美國緊縮、中國放寬，日本、歐洲以不變應萬變

「中國是一個特殊的故事。」這是大摩報告對中國來年經濟的定調。特殊，因為有別於歐美等其他主要經濟體在2022年的溫和復甦，大摩指出，「我們已將中國2022年到2025年GDP平均年成長率預測，下調40個基點，至4.6％…。」

展望明年，陶冬認為，中國總經政策的主基調將往「寬鬆」的方向走，「美國是開始收，中國是開始放，至於日本和歐洲，可能是『以不變應萬變』。」

整體看來，在「回歸正常」的基調底下，主要經濟體對於「拆掉輔助輪」的程度，又會因為各自面臨的通膨與經濟壓力而有所不同，這些因素，像是襲向全球經濟的意外陣風，隨時可能讓還在尋找平衡點的經濟動能半途受挫。

四道陣風會減弱，抑或變暴風？

通膨衝擊、變種病毒在側，共伴效應將一觸即發

第一道陣風，是通膨。

展望明年，高盛報告指出，全球經濟面臨的最大風險，可能是供應鏈問題與勞工薪資快速上揚而導致的通膨上升。

與通膨密切相關的另一個風險，是變種病毒。

根據世界衛生組織（WHO）最新統計，新冠肺炎變種病毒Omicron已在全球89國現蹤，美國紐約州單日確診病例新增超過2萬人，創下去年3月疫情爆發以來的新高，英國、澳洲、韓國也因Omicron的入侵，確診數不斷創高。

回歸「正常化」之路恐將遭遇的另一道陣風，是全球貨幣政策的分歧。

長期觀察中國經濟的台經院研究六所所長吳孟道指出，各國分歧的貨幣政策，不僅無法營造一個有利於經濟復甦的環境，甚至可能導致原已脆弱的經濟再度出現衰退。

吳孟道強調，當前因疫情而起的市場資金氾濫問題，有可能會與貨幣政策分歧互相加乘，形成所謂的「共伴效應」。

展望2022年，「溫和的復甦」將成為全球經濟的主旋律，但這場以「走向正常化」為名的曲調，仍不時會出現些許「風險」訊號及雜音：失控的通膨、再起的疫情、全球分歧的貨幣政策，乃至快速降溫的中國房市等，都可能讓這場復甦樂章，在演奏中途「變了調」。

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