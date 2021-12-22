快訊

王力宏住S Hotel被爆「很大聲」彈琴擾鄰 飯店員工這樣說

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

憂兩岸擦槍走火？敏感指標新台幣會說話 謝金河：貨幣效應明年衝擊全球

聯合新聞網 / 今周刊
今年很多人擔心兩岸擦槍走火，其實最敏感指標就是新台幣，今年台股大漲20%，南韓漲3.12%，台幣升2.5%，韓元貶8.35%，這顯示台灣的經濟力優於南韓。 聯合報系資料照
今年很多人擔心兩岸擦槍走火，其實最敏感指標就是新台幣，今年台股大漲20%，南韓漲3.12%，台幣升2.5%，韓元貶8.35%，這顯示台灣的經濟力優於南韓。 聯合報系資料照

【文．謝金河】

貨幣的效應

一度岌岌可危的土耳其里拉，今天在國際金融市場扮演雲霄飛車的戲碼，土耳其總理艾爾多安(Tayyip Erdogan)向存戶掛保證，盤中急跌至18.36兌一美元的土耳其里拉，突然急遽向上拉升至11.36，現在在12.77左右拉鋸，這是今年土耳其里拉從5.6左右兌一美元持續貶值以來，首度出現的拉升，艾爾多安掛保證，能不能穩得住里拉？

在基本面沒有改善前，恐怕只有心理上的拉踞。不過，貨幣的穩定，是國家經濟力最顯著的指標。

最近正在電視頻道上廣受討論的「茶金」，被討論最多的戲碼就是當年四萬舊台幣換一塊新台幣，這是國家興亡的重要指標。今年全球波動最激烈的貨幣，一個是土耳其里拉，另一個是阿根廷的披索，披索呈現45度角的貶值走勢，從67.65跌到102.15，迄今為止，仍然沒有看到止跌跡象，土耳其里拉首度出現拉升，但基本面沒有看到改善。

今年土耳其通貨膨脹率19.89%，為了抵抗貨幣貶值，土耳其人民搶購Iphone手機試圖保值，土耳其年輕人前途茫茫，找不到就業機會。為了力抗貨幣貶值，艾爾多安換了三個央行總裁，理論上，要力挽貨幣貶值，應採取加息的手段，偏偏艾爾多安反向操作，土耳其經濟一團混亂。這次艾爾多安口頭掛保證，會有多大強度？還要繼續看下去。

今年很多人擔心兩岸擦槍走火，其實最敏感指標就是新台幣，今年台股大漲20%，南韓漲3.12%，台幣升2.5%，韓元貶8.35%，這顯示台灣的經濟力優於南韓。新台幣從2016年的33.838升至現在27.8左右，這代表台灣價值的提升，而且，台幣大升，台灣的出口每個月都成長，剛剛公佈的11月外銷接單655億美元，這是一個十分驚人的數字，也預告第四季出口會格外亮麗。

另一個角度是美國開始升息，縮表，美元會開始上漲，美元若急升，下一個倒下的會是體質不佳的新興市場，貨幣效應會在明年衝擊全球！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

Omicron或是金融市場的「神救援」

通膨爆炸、失業率衝高　避險基金「鱷王」警告：「經濟大災難」倒數中！散戶盡早做2件事防破產

「很多人形容台灣像鬼島，我看台灣卻很美！」謝金河與小野對談，分享山林之美

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

一文讀懂2022全球經濟3個關鍵字》面對通膨升息壓境、疫情干擾、中國經濟失速你的錢要放在哪裡?

「這是QE歷程上的重大事件，對美國經濟和全球資金環境，都可能產生重大影響。」說話的，是瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬，時間，是12月15日聯準會利率決策會議後。

公司快破產不落跑嗎？他選擇留下來把客戶賠償金從5億殺到10萬元 從夥計變老闆

從電動車、5G、醫材、工業電腦到低軌道衛星，靠著關鍵元件切入多個產業趨勢的穩得實業，今年以來營收與毛利率皆創新高。董事長高治宏是以什麼樣的經營策略，替公司打造出業界少見的獲利方程式？

健保署「這業務」上雲端 六年為台灣省下93億元 為何鼓勵大家上傳自費用藥紀錄？ 衛福部這麼說

一位感染肺炎的老婦，到台大醫院就醫後沒幾天，又因為蜂窩性組織炎到宜蘭羅東博愛醫院就診，看診的羅東博愛醫院院長盧進德原本準備開立抗生素治療，查詢雲端藥歷後發現，老婦正在服用同一型抗生素，但她本人並不清楚。「如果是以前，她可能要同時吃兩種效果一樣的藥，但現在我會告訴她，把台大的藥吃完就夠了。」盧進德說。

龍邦從盟友變敵人 結詹家71年獨攬局面 一文看懂：泰山經營權之爭下的那些盤算

從2016年以來，泰山年年都傳出有經營權之爭，從家族內鬨演變成外強入侵，龍邦從盟友變敵人，終結泰山由詹家獨攬71年的局面。

憂兩岸擦槍走火？敏感指標新台幣會說話 謝金河：貨幣效應明年衝擊全球

貨幣的效應

預估平均EPS成長超過16％！2022台股、美股投資布局 4題材強過科技業

2021年，受惠於新冠肺炎疫情趨緩下的「重啟行情」，金融市場牛氣沖天，估計台股全年累計漲幅，可達2成；接下來，在美國聯準會（Fed）對升息有所表態、通膨率居高不下的情況下，2022年，投資人該如何布局，才能持盈保泰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。