憂兩岸擦槍走火？敏感指標新台幣會說話 謝金河：貨幣效應明年衝擊全球

【文．謝金河】

貨幣的效應

一度岌岌可危的土耳其里拉，今天在國際金融市場扮演雲霄飛車的戲碼，土耳其總理艾爾多安(Tayyip Erdogan)向存戶掛保證，盤中急跌至18.36兌一美元的土耳其里拉，突然急遽向上拉升至11.36，現在在12.77左右拉鋸，這是今年土耳其里拉從5.6左右兌一美元持續貶值以來，首度出現的拉升，艾爾多安掛保證，能不能穩得住里拉？

在基本面沒有改善前，恐怕只有心理上的拉踞。不過，貨幣的穩定，是國家經濟力最顯著的指標。

最近正在電視頻道上廣受討論的「茶金」，被討論最多的戲碼就是當年四萬舊台幣換一塊新台幣，這是國家興亡的重要指標。今年全球波動最激烈的貨幣，一個是土耳其里拉，另一個是阿根廷的披索，披索呈現45度角的貶值走勢，從67.65跌到102.15，迄今為止，仍然沒有看到止跌跡象，土耳其里拉首度出現拉升，但基本面沒有看到改善。

今年土耳其通貨膨脹率19.89%，為了抵抗貨幣貶值，土耳其人民搶購Iphone手機試圖保值，土耳其年輕人前途茫茫，找不到就業機會。為了力抗貨幣貶值，艾爾多安換了三個央行總裁，理論上，要力挽貨幣貶值，應採取加息的手段，偏偏艾爾多安反向操作，土耳其經濟一團混亂。這次艾爾多安口頭掛保證，會有多大強度？還要繼續看下去。

今年很多人擔心兩岸擦槍走火，其實最敏感指標就是新台幣，今年台股大漲20%，南韓漲3.12%，台幣升2.5%，韓元貶8.35%，這顯示台灣的經濟力優於南韓。新台幣從2016年的33.838升至現在27.8左右，這代表台灣價值的提升，而且，台幣大升，台灣的出口每個月都成長，剛剛公佈的11月外銷接單655億美元，這是一個十分驚人的數字，也預告第四季出口會格外亮麗。

另一個角度是美國開始升息，縮表，美元會開始上漲，美元若急升，下一個倒下的會是體質不佳的新興市場，貨幣效應會在明年衝擊全球！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

Omicron或是金融市場的「神救援」

通膨爆炸、失業率衝高 避險基金「鱷王」警告：「經濟大災難」倒數中！散戶盡早做2件事防破產

「很多人形容台灣像鬼島，我看台灣卻很美！」謝金河與小野對談，分享山林之美

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】