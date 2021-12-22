預估平均EPS成長超過16％！2022台股、美股投資布局 4題材強過科技業

【文．林信男】

2021年，受惠於新冠肺炎疫情趨緩下的「重啟行情」，金融市場牛氣沖天，估計台股全年累計漲幅，可達2成；接下來，在美國聯準會（Fed）對升息有所表態、通膨率居高不下的情況下，2022年，投資人該如何布局，才能持盈保泰？

「我們覺得，股優於債的行情，可以延續到2022年。」瑞銀投信投資部主管陳碩存表示，順風仍可期待，但投資人也要有心理準備，由於基期已高，投資預期報酬會降低，且波動程度將加劇。

陳碩存指出，與疫情相關的供應鏈問題，可望逐步解決，有助於通膨降溫，預期2022下半年，通膨將回歸正常水準。雖然2022上半年，還是會面臨通膨挑戰，但「股票某種程度上，可以提供投資人，對通膨的保護。」

產業呈現K型復甦 留意「ABC+5G」題材

值得注意的是，在景氣歷經一波「V型反轉」後，各個產業開始呈現「K型復甦」，好股票和表現不佳的股票，兩者之間的落差，會越來越大。

為因應上述情形，陳碩存認為，就選股方向而言，無論美股或台股，投資人都可留意「ABC+5G」題材。所謂ABC，分別是指人工智慧（AI）、大數據（Big data）和數位安全（Cybersecurity）。

根據瑞銀投信分析，人工智慧、大數據、數位安全，以及5G的市場需求，還在持續增加。陳碩存預期，前述題材在2025年之前，包括美國在內的成熟國家大廠，平均盈餘成長估將超過10%，每股純益（EPS）成長有望高於16%。

股市「強者恆強、弱者恆弱」 這些黑天鵝要留意

陳碩存舉例，人工智慧的部分，可留意超微（AMD）等繪圖晶片廠商，大數據可觀察Google（母公司Alphabet）；對數位安全的重視，則有機會讓諾頓（Norton）這類資安業者受惠。

5G方面，陳碩存稱，包括遠距工作、換機潮等因素，皆可提供支撐力道，「在6G出來之前，5G依然會是行動通訊的主流。」他強調，整體而言，「ABC+5G」題材，未來的成長性，會比一般科技產業來得強。

陳碩存分析，華為禁令讓美國在5G領域占有優勢，部分台廠也可從中受益，在此情況下，技術含金量高、替代性低的廠商，就值得投資人留意；另一方面，體質不佳的業者，則可能在「K型復甦」過程中，喪失市占率，「強者恆強、弱者恆弱，到2025年，都是這樣的趨勢。」

至於2022年，會有哪些黑天鵝？陳碩存提醒，假如主要央行（例如Fed）對通膨過度反應，就可能重演2013年的「縮減恐慌」；若不做反應，則會導致經濟成長動能遭到侵蝕；此外，包括中美關係、台海情勢、俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治態勢，以及原油價格變化、氣候變遷造成的經濟損失，都是必須注意的風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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