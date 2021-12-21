豬站在風口上也會飛！億元教授：掌握「2方法」抓住投資趨勢

【文．張孝瑜】

「豬，站在風口上也會飛！」在投資市場上，如何掌握到「趨勢」，讓自己的資產隨著趨勢翻漲，《養一檔會掙錢的股票》作者、僑光科技大學財務金融系助理教授鄭廳宜建議，一要搞懂總經、學會觀察「利率」;二要學會技術、觀察「移動平均線」。

針對存股族常見的投資問題，鄭廳宜建議：

1.面對存股常見的「高殖利率排行榜」，是否買進參與除息？

首先要確認配息來自本業或業外，如果來自業外就要深思，因為業外收入可能只有一次；假設來自本業，也要觀察產業未來能否持續獲利，因為產業在快速變化的時代，即便沒有做錯任何事情也可能從市場淘汰，例如製作底片的伊士曼柯達公司雖然努力營運，但由於科技從根本上改變了產業體質，如此迅速的變化，讓即便沒有做錯任何決策的柯達，消失在市場視野。

值得留意的是，業內外獲利也影響公司股價合理與否的計算方式。鄭廳宜提醒，許多人直接用「EPS X本益比」，但實際上應將EPS分為業內、外進行計算。假設A公司本益比為12，今年EPS獲利5元，實際上，本業賺2元，3元來自業外，就不能以5元乘以12倍本益比推算合理股價為60元； 相反的，業外獲利的本益比只能算1倍，因此正確公式應為：（本業獲利X本益比）＋（業外獲利 X 1），也就是 （2Ｘ12）＋（3Ｘ1）＝27，因此A公司合理股價是27元而非60元，兩者相差甚鉅。

2.股價暴漲、暴跌的「妖股」，可以進場買嗎？

有長年股票操作經驗的鄭廳宜指出，不論從理論或實務上來說，妖股都可以買進，因為有所謂的「動能因子」，如果該檔股票強勢，未來半年也會相對強勢，「股票會上漲就是會上漲，不要覺得股票會落後補漲。」他強調，在多頭市場一定要買強勢股，才有機會賺錢。

他以自己從股市大賺又重壓導致大賠的經驗告誡投資人，投資股票賺錢從來不是容易的事，人生很長，過早累積到財富有可能快速歸零，因為股票市場是在絕望中誕生，希望中破滅。

「當認為自己是台灣巴菲特就完蛋了！」鄭廳宜建議，永遠要謙虛面對股市，累積財經知識，才有機會從股市賺錢。

在《毛利小姐變有錢》Podcast節目中，鄭廳宜提醒投資方法要「化繁為簡」，運用2個方法找到買進時機點，讓「損失有限、獲利無窮」。

想了解更多歡迎點選Podcast連結收聽＞＞https://reurl.cc/zW0eYk

本文授權自今周刊，原文見此。

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