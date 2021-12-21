通膨高利息低 錢該往哪放？這16檔預估現金殖利率逾6％ 2選股法迎戰2022

【文．林信男】

美國聯準會（Fed）上周於例會結束後宣布，將加快縮減購債步調，在新冠肺炎疫情期間啟動的「超寬鬆」貨幣政策，預計於明年3月完全退場，且Fed官員預期，2022年，會升息3次。

對此，財信傳媒董事長謝金河形容，Fed此舉，等同宣告回歸「超鷹派」行列，而上述情勢對股市的影響，勢必會成為投資人的關注焦點。

謝金河日前在《老謝看世界》節目中，與來賓第一金投顧董事長陳奕光、金融研訓院「菁英講座」講師何文賢等人，一同就Fed轉鷹，可能對股市造成的影響，進行深入探討。

陳奕光分析，Fed調升了對通膨的預期，但他估計，Fed明年升息的次數，不太可能超過3次，主因在於，美國國債已達29兆美元，若升息1%，會增加2900億美元的利息，使美國2022年的預算赤字，大增25%。

此外，通膨會墊高名目經濟成長和名目稅收，提升政府償債能力，因此，美國政府對通膨的容忍程度，可能會有所提升。

明年台灣升息機率高？這3個重點值得關注

台灣方面，陳奕光指出，央行上周在理監事會中提到，明年把去年降息1碼的部分「升回來」的機會頗高，因此，有3個重點值得觀察。

首先是其他國家的利率政策變化，其次為通膨率，央行認為，11月消費者物價指數（CPI）年增率2.84%，還在可控範圍，假設2022年的通膨數據，出現「不理性飆升」，就可能列為升息的主要條件；再者是經濟復甦，假如國內生產毛額（GDP）年增率，呈現溫和擴張，2022下半年，就有機會「被動升息」1碼。

陳奕光引述央行資料強調，就資金面角度而言，11月5大銀行平均存款利率，是0.77%，扣除同月CPI年增率2.84%，是-2.07，也就是「實質負利率」，「這樣的通膨，會讓資金流到房市和股市，但央行和金管會在打房，所以房市資金可能會流到股市來。」

何文賢也表示，現在通膨高、利息低，抱著現金，「基本上就輸了」，想把錢放在房市，不只房價高，還得面臨政府打房的問題，但股市仍有很多選擇。

現金股息成2022台股最強支撐 有機會挑戰3兆元大關

「台股2020年，漲了22%，今年也差不多這個漲幅，明年看來，大概就是漲幅會縮小，所以我們的預期報酬率要降低。」在選股策略上，何文賢建議，不要選今年獲利表現極佳的股票，因為在基期較高的情況下，明年的成長空間，就相對有限，甚至可能面臨衰退，應該選獲利穩定成長、本益比低、殖利率高的標的。

陳奕光認為，2022年，台股最強的支撐，就是現金股息，預期明年的股息配發，有機會挑戰新台幣3兆元，「今年預測，（上市櫃公司）應該有4.2兆的獲利數字，假設明年配息率有70%到75%的話，就會挑戰3兆。」

至於選股策略，陳奕光提出「老虎投資法」（TIGERs）和「ESG（環境Environmental、社會Social、公司治理Governance）搭配高股息」等2大方向。

所謂「老虎投資法」，包括T（Telecom/Transportation）代表的通訊、運輸類股；I（Inflation）代表的抗通膨概念股，G（Green Energy）代表的綠能概念股，E（Electric Vehicle/Estate）代表的電動車和房地產類股，R（Recovery）代表的景氣復甦概念股，以及S（Server）代表的伺服器相關類股。

而「ESG搭配高股息」，則是針對ESG概念股加以篩選，並配合高股息特性，歸納出預估現金殖利率逾6%的標的，包括陽明（2609）、興富發（2542）、長榮（2603）、遠雄（5522）、萬海（2615）、技嘉（2376）、冠德（2520）、微星（2377）、大聯大（3702）、達欣工（2535）、華固（2548）、廣達（2382）、至上（8112）、總太（3056）、海悅（2348），以及欣陸（3703），都值得投資人參考。

陳奕光稱，若台股要攻「萬九」，「會動的是權值股」，例如台積電、金控等，「因為金融股的指數，相對來講，還是有爬升的條件。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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