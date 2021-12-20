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美確立明年3月升息 謝金河：若阻擋美豬...台灣會付出比經濟更大的代價

聯合新聞網 / 今周刊
美豬。圖／聯合報系資料照片
美豬。圖／聯合報系資料照片

【文．謝金河】

又到了一個關鍵的變化時刻！

今年美國聯準會確立到明年三月起結束量化寬鬆，正式啟動升息，大約三碼，這是金融市場變化的轉折點，一些殖利率低的大型科技股都大幅下跌。美國確立升息時間表，接下來會對全球帶來巨大影響，首先是過去低息寛鬆的貨幣環境會出現改變，因為貨幣寬鬆帶來的股市巨大漲幅會受到壓抑...

接著下來，美國升息，美元會走高，首當其衝的將是新興市場，尤其體質不好的國家，今年土耳其里拉從5.76貶至14元以上，土耳其經濟恐剩半條命，最近南非幣急跌，也是一個訊號。美國啓動升息，對中國形同更大的壓力，最近面對通膨壓力，人行不但不升息，還反向降息，可以看出中國經濟下行的壓力。

一場沒有煙硝味的經濟戰已經悄悄開打了，最顯著的例子是美國加入制裁的黑名單增加了。本來大家以為美國只針對半導體的先進製程，現在連中芯國際的成熟製程及小晶片也入列，在香港上市的中芯國際從40.25殺到17.92港元，華虹也跟著大跌，中國發展半導體產業增加更多路障。

然後是美中經濟逐漸脫鈎，先從金融市場起，眾多的中資企業會從美國下市，過去從中國拿到很多好處的華爾街投行很可能遍體麟傷。這其中，香港的前途可能更茫然。資金及人才出走，港股連番破底，很多重量級企業跌幅都從腰斬起跳，黎智英入獄，香港百年來的重要元素：自由及法治，瞬間從空氣中蒸發，香港會愈來愈沒有活力。

台灣走過三年的順向坡，明年會面對成長高基期挑戰，明年經濟發展的腳步會比較沈重，這次四大公投也是一次人民透過自由意志對公共議題的表態，這次的結果也是台灣前途的一次民意投票，套一句小英總統演講的詞，有路：沿途唱歌，無路：蹽溪過嶺！這次藻礁延伸出來的是能源轉型的燃煤與燃氣的配置，如果燃氣發展受挫，台灣恐怕會更加倚賴燃煤，台中電廠可能火力全開，這是這次台中市盧秀燕市長難處之處，這也攸關未來半導體產業的發展。

另一個是美豬，相較於美牛，台灣沒有肉牛產業，美牛進口量大，美豬很難攻入台灣，因為台灣豬有極為強大的競爭力，如果談食安，美牛遠甚於美豬，而美牛都開放近十年，美豬進口影響經濟產值很小，但阻擋美豬，台灣可能付出比經濟更大的代價，除了阻斷重返國際社會的路，台灣向美國說不，可能付出的代價更大。這次公開反美豬的政治人物，也等於和美國劃清界線，未來政治路可能更辛苦，侯友宜市長陷入長考，一定有他的深思熟慮。

每一次大選，都是台灣前途的民意表述，結果大家共同承擔，這次也是台灣前途的一次民意投票，如果大家選擇向後退，全民就必須共同承擔。世界將有大變化，台灣也在關鍵的轉捩點上！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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