抱這檔股票賺60倍 前提是挑對！華爾街操盤手：把握3要素退休金錢滾錢

【文．蘇君薇】

想要及早退休，又擔心退休金不夠用怎麼辦？長年旅居美國，在華爾街擔任財務規劃師的闕又上，分享一套「超保守投資」三要訣，強調「以簡馭繁」，用最簡單的方式讓退休金錢滾錢。

闕又上被譽為「擊敗華爾街的無名小子」，擁有近30年的投資管理經驗，同時為美國又上成長基金經理人。

比起多數人想在65歲甚至50歲退休，闕又上直言，自己還沒退休也沒打算退休，「希望跟巴菲特一樣，一路做到見上帝那天，這行業也不太需要退休，能一直吸收學習新東西又能思考。」

隨著年紀增長，對投資策略也有所改變。闕又上透露，年輕時什麼學派都想碰，價值、成長、動能三大學派他都碰過，知道其優缺點，慢慢變得希望是以簡馭繁。

他分享，手中的蘋果股票大部分從2007年持有至今，見證iphone在世界上的大轉變，成長幅度超過60倍；2003年買了台積電，多年後翻了超過10倍。

「所以這東西如果說我沒頻繁交易的話就不會那麼多，剛好跟台灣很多人的投資方式相反，台灣很多人很怕套牢，我就搞不清楚，一檔好股票不套牢怎麼可能有1、20倍的成長，當然前提是要挑對。」

對於退休金的運用，闕又上表示，有幾位大師的集合藥方值得大家參考，在投資時須掌握三大要訣。

1.不玩個股

用不會破產的ETF（台灣0050）或美國標普500，就這兩檔，不要太複雜到自己都不理解。

0050就是讓台灣最強的50家企業幫忙幹活，要用美國標普500也可以，總之要先敲定2至3樣工具。

2.要有策略

要資產配置、分配攻擊防守之比例，要退休的人，分配比例以防守居多、攻擊減少；攻擊部分依年紀而定，如果是錢多膽小超保守的人，就再往後退到超保守部分。

比如一般人50歲退休，正常來講資產配置50歲，防守50、攻擊50；如果特別保守的話就退到75歲，在50歲時設計一套75歲投資規畫，把耐震度、風險度都考慮進去。

3.要有成長

攻擊與防守的比例就用巴菲特建議，人要避免通膨、要成長，再保守都還是要有成長性的股票、ETF在手上。比例該怎麼分配？就用25攻擊、75防守。

不過，闕又上提醒，退休人士在理財時，因為是退休經不起再摔跤，防守部位要高、然後等待機會。

「75、25這方式裡，以過去紀錄來講，年均報酬率約6%，不要小看這6%，以72法則來講，12年就翻倍，現在如果是1000萬，12年後翻倍，每年拿4%至5%出來用，錢都不會枯竭。」

闕又上說，退休的人須在穩健中求成長，相反地，打拼的人成長中求穩健，成長比例能做調整，隨著機會到來，攻擊力度就會高一點。

談到明年可能升息，在投資策略上該怎麼調整？闕又上直言，如果有資產配置，就按表操課，若擔心聯準會升息，就多增加百分之5的防守，也無不可，但要注意，75歲的防守組合是最後最後的防守線。

至於近年來興起的比特幣或NFT，闕又上則說，是否適合退休族嘗試，端看個人財力，若財力足夠覺得適合就沒關係，但他認為，比起投資比特幣或NFT，退休的樂趣應是可享受以前沒享受到的事情。

本文授權自今周刊，原文見此。

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