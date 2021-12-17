馬斯克登時代風雲人物 電動車百兆商機噴發！台灣的下一個機會在哪？

【文．蕭婷方】

電動車崛起勢不可擋，除特斯拉外，傳統汽車大廠德國BMW、日本豐田、福斯，或科技巨頭蘋果、雅馬遜都宣示要進軍電動車。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今年更同時登上《時代雜誌》與《金融時報》兩大外媒風雲人物封面，堪稱時代最有影響力者，更象徵電動車時代即將來臨。

搭上電動車全球百兆產值，台灣電動車發展到底有沒有優勢？台灣電動綠能協會理事長蔡裕慶分析，電動車需求有一半是軟體與電子零組件，而半導體與電子零組件正是台灣的強項。

台灣智慧電動車及綠能科技協會今「舉行第一屆台灣電動車及綠能科技研討會」，邀來21家廠商展示技術成果、新能源相關的軟硬體平台及周邊系統，現場產官學者也齊聚一堂共同研討台灣電動車未來的機會與挑戰。

蔡裕慶直言，半導體與電子零組件是台灣的強項，也是台灣搭上電動車商機的利基點。蔡裕慶分析，台灣南北僅400公里左右、相關產業鍊都在西部，人與人的溝通相當容易，也容易促成應用軟體跨領域的交流。

蔡裕慶以特斯拉為例，電動車有一半以上是軟體與電子零組件、機械的比例低；也就是說，台灣可供應的強項正是電動車產業鍊的需求，可藉此打入世界供應鏈。

不過，蔡裕慶也指出，台灣在引擎車發展較慢，與電動車相關的鋰電池、能源原材料發展，不管是量與技術都相對延遲一點。目前，政府大力推動六大創新產業、產業5+2，並將預算大幅放在電動巴士等綠能載具補助，也只能算是「彌補過去的缺失」。

蔡裕慶直言，TOYOTA日前宣示2025年要發展15種電動車，並投資4兆日圓在電動車發展、2兆在電池發展，這樣的資源投入台灣很難跟上；但，目前台灣選定發展固定路線又實用的電動巴士、物流車等特殊載具，仍有機會與世界競爭。

蔡進一步舉例，固定路線的電動巴士可作為解決城鄉差距的解方，捷運或鐵路建設至少要花10年以上、斥資千億，若能藉由車輛智能化、電動化與自駕化可較快解決城鄉差距；未來，台灣可結合基礎建設、物聯網、公用載具與資通訊打進世界。

今日活動現場，搭上電動巴士討論，德動能也展出最新研發的10 公尺電動巴士 RAC-700呈現場焦點，搭載東元電機的TPower+動力系統、整合ADAS 系統、使用車王電研發的電池組(內部為日本電池芯)，總計達 235kWh，預計 2022 年第二季就有望上路。

本文授權自今周刊，原文見此。

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