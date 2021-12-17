物價飆近40年新高 壓力恐讓金融市場崩潰？ 2022全球經濟「最大風險」不是通膨

【文．翁申霖】

全球通貨膨脹（inflation）愈來愈嚴重，面對這股惡潮，首當其衝的正是物價，美國消費者物價指數（CPI）創下近40年來新高，台灣CPI也多次突破2％警戒線，惡性通膨的浪潮引發擔憂情緒與壓力。

然而，有「女股神」之稱的方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德（Cathie Wood）卻直言，「未來1年，金融市場和經濟面臨的最大風險不是通膨！」

美國11月CPI年增6.8％，較前值6.2％再度勁升，創下自1982年近40年來最大增幅，顯示美國通膨壓力不僅未見緩解，更日趨加劇。此外，台灣11月CPI第6度超越2％警戒線，年增率達2.84％，升幅高於前值，同樣創下9年來新高紀錄。

根據《路透》（Reuters）報導，「女股神」伍德日前再度發出警告，她於研討會上表示，「2022年通縮（deflation）將會是全球金融市場和經濟體的最大風險。」

事實上，伍德在上月底就已針對通膨發表看法，她認為「通縮將會比通膨的風險更大」，未來會有3大通縮力量抑制通膨，分別是：

1.人工智慧（AI）等技術進步的衝擊

2.源自破壞性創新的創造性破壞，將壓低過時商品的價格

3.疫情造成的周期性因素

受累於對物價上漲的擔憂和升息預期，伍德執掌的旗艦基金「方舟創新」ARK Innovation ETF（美股代號：ARKK），其規模為161億美元，今年迄今跌幅已高達24％，遠遜於同期標普500指數（S&P 500）指數上漲 24%的表現。

儘管「ARKK」明顯重挫，該基金仍是2020年表現最好的美股基金，主因在於，受到新冠（COVID-19）疫情影響，「ARKK」主要押注所謂的「居家股」（stay-at-home stocks），在遠程醫療保健公司「Teladoc Health」和串流影視平台「Zoom」上建倉規模龐大；不過，自2021年初以來已下跌40%以上。

伍德表示，當前的狀況就如先前方舟大量押注特斯拉（Tesla）、比特幣（Bitcoin）時所面臨的質疑，現在再度經歷同樣的否定，但這兩者後來都上漲逾1000％。她提及，「儘管今年截至目前股票投資出現虧損，但對於自家戰略的信心有所增加。」

疫情帶動「居家潮」，伍德將受惠於居家趨勢的公司，作為創新類股，包括特斯拉和生物技術股等，她解釋，「上述提及的創新類股，原因是債券市場已顯示出通膨預期放緩，以及大宗商品價格普遍下跌的跡象。」伍德預測，美國在2022年的經濟成長將遠低於眾多經濟學家的預期，如此情況將促使投資人重新轉向「無論經濟背景如何都可以成長」的創新型公司。

據報導，理柏資訊（Lipper）數據揭露，ARK創新基金在過去10周中有6周出現投資者外流狀況。另外， 該基金在14日下午的交易中下跌2.4%，是標普500指數下跌1%的2倍多。

本文授權自今周刊，原文見此。

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