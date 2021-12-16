誰是大同真命天子？3任董座留不住「百年老店」又變天...謝金河：2張表洩端倪

【文．謝金河】

公司治理第一課：拍板的人不能躲在灰暗角落！

百年老店大同公司再度出現人事大風吹，董事長盧明光及總覺得經理何春盛雙雙去職，下一個董事會是不是選出王光祥出任董事長？市場正熱烈討論！很多人問我對大同未來的看法。

從股價的反應來看，自從盧明光、何春盛出現雙辭的消息，大同的股價開始下跌，從39.9殺到30.35元，股價下跌兩成多，代表市場對大同的未來是悲觀的。從林郭文艷、林文淵到盧明光，大同已經換了3任董事長，如果是大同的股東，大家一定很想知道誰是大同的真命天子？

先來看兩張表格，一是大同的董監持股，表列最大股東是台北市私立大同高中，持有1.36%；第二大是鄭文逸的欣同投資1.22%，號稱持有120萬張的王光祥，他以競殿投資的名義持股只有0.19%，從這張董監持股名單來看，並不能彰顯公司治理的精神，資訊沒有充分揭露。

再看第二張表，大世科，這是大同持有42.7%的子公司，是未來很重要的資安軟體公司，這張董監名單中有三個獨董，原來的獨董，中央研究院院士李德財被換成陳定國，前者是演算法專家，後者是老牌的管理學者，我讀大學就看陳定國的書，從治理的角度看，誰把李德財換成陳定國？陳定國是誰的朋友？這是有私心的，也可能是引發這次衝突的爭議點。

大同公司經過一年多的紛爭，現在留下的是鍾依文和沈柏延，也許盧明光和何春盛與大同是因誤解而結合，因了解而分開，但這也是大同回歸公司治理的正途，擁有最大股權的人必須挺身而出，不能躲在灰暗角落。大同的未來，開發資產事小，落實本業發展才是大同永續發展的正道。畢竟土地賣了、開發了，就沒有了，真正核心是本業的競爭力，變現土地容易，創造價值難，如果王光祥可以窮一生之力，扭轉大同的未來，他的評價也會不一樣！

本文授權自今周刊，原文見此。

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