賺配息還是賺價差？國內4檔電動車ETF大解析 看懂「放長放短」最速配

【文．呂玨陞】

不到半年的時間，台股就迎來第4檔電動車ETF，這4檔各有哪些特色，投資時要如何選擇，並擬訂操作策略呢？

指數型基金ETF存在已久，從一開始的權值型再到會配息的高殖利率型，都是過去常見的ETF類型。不過，近幾年，主題型的ETF逐漸增加，內容涵蓋ESG、5G、生技醫療等題材，讓投資人在各種題材、產業趨勢下，能有更多的投資選擇。

在這之中，電動車是新興竄起的ETF生力軍，目前市面上的三檔相關ETF基金規模，已超過268億元。從第一檔國泰智能電動車（00893）掛牌起算，短短不到半年，隨著永豐的智能車供應鏈（00901）在12月初核准成立，12月中即將掛牌上市，市場上已經催生出第4檔以電動車為主題的ETF，也足以說明電動車的熱度對市場的吸引力。

不過在這4檔ETF中，追蹤的指數卻大相逕庭，成分股自然也各有差異。

從上市時間來看，兩檔率先發行的00893、富邦未來車（00895）都是追蹤全球型電動車指數的ETF。中信綠能及電動車（00896）與剛上市的00901，則是以聚焦台股上市櫃公司電動車供應鏈的ETF。

再進一步分析這4檔電動車ETF的成分股與篩選條件，00893、00895由於是以全球的電動車產業為主，涵蓋了不少電動車相關品牌與供應鏈，雖然這兩檔前2大持股都是特斯拉（Tesla）和輝達（NVIDIA），不過前兩大持股以後的標的則大不相同。

00893包含的面向比較廣，除了電動車廠牌如特斯拉、蔚來汽車，輝達、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等半導體大廠占比合計超過3成，三星及寧德時代等電池系統與充電相關產業也有2成，可以說是目前電動車成分最濃烈的一檔電動車ETF。

特斯拉帶頭猛衝，半年以來股價狂漲超過56％，也刺激台灣電動車ETF表現。（圖／達志）

智能化需求增加 將成趨勢

國泰投信經理人游凱卉表示，電動車關注的項目，從過去以電池、充電系統為主，到現在轉變為更加關注半導體。主要是由於下個世代不單純是電動車，自駕車的需求也會愈來愈高，智能化愈高，關鍵零組件需求量就愈多，自駕車系統的平台與軟體技術，都需要更多的半導體數量支撐。

另一方面，00895的成分股中，也納入超過3分之1的半導體產業。

值得注意的是，其持股當中也包含了超過一成的傳統車廠，如豐田、福特、通用汽車等。富邦投信經理人蔡宗勳表示，雖然看好電動車產業，不過更加看好傳統汽車大廠的未來轉型機會。

另外從股價發展來看，今年迄今福特漲140％、通用汽車漲46％、豐田也漲了29％。特斯拉雖然漲32％，不過，蔚來汽車則是大跌近43％。蔡宗勳指出，傳統汽車大廠終將逐漸跨足到電動車，而現在的電動車品牌也一定會受到衝擊，這是他選擇及早布局傳統大車廠的原因。

至於以台股為主的00896和00901，篩選個股條件之中，都有加上對企業獲利的要求。如00896要求近3年股東權益報酬率總合必須為正；00901則是要求近1季EPS和近4季EPS總和必須為正數。

兩者篩選標準都要求獲利條件，也就是說，被納入成分股的公司，通常都是保持穩定獲利的企業。從公司評價的角度來看，台股的本益比水準雖然無法與外國相關個股比拚，但是至少都是正數，營運面相對比較穩定。

主題型波動較大 配置勿多

此外，00896還加入綠能和公司治理的要求，納進中租、南亞和中鋼等企業，試圖更提高穩定度。相對於00896，00901則是含括了以半導體為主的台股族群。從台灣過去10多年的產業鏈來看，智慧型手機製造可以說是台灣產業的強項，永豐投信經理人林永祥形容，智能車就是有四個輪子的智慧型手機，在大多廠商缺乏造車經驗之下，台廠比較可以無痛轉換。

至於ETF投資策略，林永祥分析，權值股還是當前投資ETF的核心配備，至於主題型的ETF，在產業趨勢發展的期間之內，報酬率易超過大盤。蔡宗勳提醒，雖然報酬率較高，不過相對的，主題型ETF專注在少數幾個產業，分散度不如權值型ETF，風險自然較高，建議投資人將主題型ETF偏向衛星資產，並配置較少的部位操作。

總結來看，00893和00895等兩檔以海外為主的ETF沒有配息，波動率也相對較高，較適合風險承受度較高的投資人進行波動操作，有機會賺取價差。不過，仍要注意這兩檔ETF以海外標的為主，還要考慮匯兌風險對淨值的減損。

至於00896和00901兩檔以台股為主的ETF有配息，經理費、保管費等內扣費用，比起全球型ETF較低，篩選標準也有獲利作為支撐，相對波動度較小，或較適合長期持有的投資人。

本文授權自今周刊，原文見此。

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