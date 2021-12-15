哭了！過年飯店一房難求「除夕到初四全滿」 價格翻倍還訂不到

【文 蘇君薇】

年末將至，許多人開始規劃春節過年旅遊，不過，有民眾發現，年節期間，幾家知名飯店房價不僅翻倍，甚至一房難求。實際查看飯店官網、洽詢發現，過年期間部分房型價格確實較平日高，價格幾乎相差一半。

一名民眾有意趁過年期間外出旅遊，經詢問雲品溫泉酒店、台中林酒店、統一渡假村等飯店業者後，發現房價比平日高出至少1倍，且現在想訂也已經訂不到房。

從雲品酒店官網可見，基本上，每周五及周日都是「旺日」、周六為「假日」，12月31日、1月1日元旦假期，則為大假日；明年1月31日（除夕）至2月4日（初四）則標註為農曆春節。

實際致電詢問業者，除夕至初四是否還有2人房空房？業者透露，該時段目前僅2月1日有總統套房可預訂；若要預定其他房型，需分階段預訂，比如說，先訂1月31日至2月1日，即有較多房型可選擇。

查看官網訂房，若選擇除夕至初四，確實僅會跳出總統套房、房價200000元；選擇1月31日至2月1日，目前除了有總統套房，還有尊榮日式套房一大床、房價91000元，不過，所剩房數僅剩1間。

若選擇明年1月10日至14日，平日入住，以尊榮日式套房一大床為例，搭配龍蝦／牛排+啤酒喝到飽專案，房價為48188元；搭配連住兩晚第二晚享9折專案，則為45769元，與春節房價落差至少45000元，幾乎價差一半。

目前雲品酒店推出早鳥優惠享97折：40天前線上預訂，以即連住優惠享95折：連住兩晚以上，兩款住房專案。

實際洽詢台中林酒店，業者表示，每日房況依據房型有所不同，消費者若想預訂，都可在官網上查詢房價。查看林酒店官網，目前除夕至初四期間，要想預訂一間客房，該日期已顯示「無空房」。

詢問統一渡假村谷關溫泉養生會館，業者透露，春節住房已全滿，得等到明年2月5日才有空房，且現在本就屬於當地旅遊旺季，更是一房難求。

實際查看官網，若選擇明年1月10日至14日，平日入住，以和洋雙人房溪景1大床為例，房價顯示8480元，其中3天已客滿需候補；若是以「虎虎生風過好年 一泊二食」專案預訂相同房型，房價顯示15088元起，價差近一半，除夕至初四已客滿。

在全台擁有15個據點的福容大飯店，業者表示，春節住房搶訂中，目前城市度假型住房訂房約7成、休閒度假型約8成。

各分店皆推出春節住房優惠專案，例如初一至初五雙人入住福容高雄店5280元起，除夕、初六只要3300元起；除夕至初四雙人入住福容福隆店，只要10888元即可享一泊二食，贈送春節晚會活動券，初五及小年夜前夕只需8888元，即可雙人入住一泊二食專案。

本文授權自今周刊，原文見此。

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