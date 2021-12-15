就算窮死也不拿意圖分化我們的錢 3個大男孩如何熬過資金斷炊危機 打造出全球下載逾億次的App？

【文 林信男】

時間是2012年底，某個禮拜五深夜11點多，Gogolook（陌生來電辨識軟體Whoscall開發商）辦公室的電話，突然響起，當時正為資金斷炊、公司虧損逾千萬所苦的執行長郭建甫，順手接起電話，對方是有意投資Gogolook的創投業者，這次來電，就是希望Gogolook接受他們的資金。

對彼時的Gogolook來說，創投業者願意提供這筆資金，似乎是茫茫大海中的一根浮木，只要郭建甫點頭，公司就能取得「救命錢」；但，在他掛上電話，並和共同創辦人鄭勝丰、宋政桓討論之後，3人很快便得出結論，「就算窮死，也不拿這筆錢！」

「我們燒錢燒到已經乾了，他（創投業者）打來就說，你們家Jackie（鄭勝丰英文名字）帳都亂做，你們需要一個財務專員，這樣吧，我派個財務專員進來……以後我們每3個月開一次策略會議，我會出席，我掛策略長。」對於9年前那通電話，郭建甫仍記憶猶新，「我掛掉電話就跟Jackie說，這是來分化我們的。」

「我們3個很快就有共識，這筆錢不拿，死都不拿！這種人一進來，公司就結束了。」站在郭建甫的立場，公司能否繼續生存，當然重要，但，創業夥伴彼此之間的信任、共同秉持的價值，絕非金錢可衡量。

金融海嘯沒擊倒創業夢 白天上班、晚上寫App

什麼樣的機緣，讓郭建甫、鄭勝丰和宋政桓，選擇一同走上創業之路，並攜手挺過虧損、分化等種種考驗？故事，要從2009年說起。

鄭勝丰和宋政桓，皆畢業自清華大學科技管理研究所，兩人在求學期間，不但實驗室位置，就在彼此隔壁，還找了同一位教授，指導碩士論文。

雖擁有亮眼學歷，但兩人2009年退伍時，經濟環境正因金融海嘯嚴重受創，能夠學以致用的工作機會極為有限；最後，鄭勝丰決定去信義房屋，從事房仲工作，宋政桓則進入日商NEC，擔任工程師。

很早就有創業想法的鄭勝丰，於清大就讀碩士班、參加創業競賽時，認識了當時正在攻讀工業工程管理博士學位的郭建甫，雙方理念相近、一拍即合，不僅一起組隊參加創業競賽，出社會之後，也在全職工作之餘，繼續實踐創業夢，過著白天上班，晚上創業、寫App的日子。

一通詐騙電話 成了催生Whoscall的動機

郭建甫形容，點子特多的鄭勝丰，就像「天啟」，猶如靈感來源，而他則是聽見「天啟」後，藉由述說動人故事，號召優秀人才加入團隊的鼓吹者，至於第1個被他說動，願意加入創業團隊的人，就是鄭勝丰大力推薦的宋政桓。

一開始，Gogolook（中文名稱「走著瞧」）連辦公室都沒有，3個人利用假日，約在咖啡店「開會」，討論創業事宜，並參與教育部「U-start創新創業計畫」，提出包括「自售走著瞧」（房產資訊App）、「來電走著瞧」（Whoscall）等20多個「走著瞧」系列點子，而其中得以進入商轉、通過市場考驗的，就是Whoscall。

以過濾詐騙電話為主要訴求的Whoscall，對應的，不只是「防詐騙」的市場需求，其中也隱含著Gogolook團隊成員對「親身經驗」的反思。

郭建甫透露，他曾接過自稱「香港賽馬協會」的電話，對方宣稱郭建甫幸運中獎，只要先將「稅金」匯入指定帳戶，就可領取獎金，但他上網搜尋後，立刻就發現，這是詐騙手法，「那時我在想，如果我先上網搜尋，接到電話當下，就會知道這是詐騙。」

接到詐騙電話的親身經歷，成了催生Whoscall的主要動機。2010年底，Whoscall在Google Play平台正式上架，隔年，時任Google執行長的施密特（Eric Schmidt）來台，公開讚賞Whoscall，讓這款App瞬間爆紅，當年底用戶數，便達到百萬之譜，此事也成了Gogolook創辦團隊，決定辭去正職工作，全力拚創業的契機。

彼此信任、用戶說讚 讓Gogolook挺過資金斷炊危機

2012年4月，「走著瞧股份有限公司」（Gogolook）正式成立，且初期便獲得資鼎創投公司投資500萬元；然而，到了年底，資金就幾乎用罄，公司虧損超過千萬，讓郭建甫等人傷透腦筋。

即便如此，在接到某創投業者的「分化電話」時，3人之間的信任基礎，並未因此動搖。談到Gogolook如何度過這次難關，鄭勝丰表示，最後是資鼎創投再投了第2輪資金，加上國發基金奧援，以及3人申請的青創貸款，才讓Gogolook得以化解資金危機。

「至少，我們3個彼此信任，我們也會去看用戶對Whoscall的好評，會覺得，這個App對社會是很重要的，這是個很大的支撐。」憶及挺過「找錢」壓力的過程，鄭勝丰強調，互相信任、用戶支持，是他們得以度過難關的助力。

在宋政桓眼中，自己和鄭勝丰、郭建甫，是十分理想的互補關係，3人個性截然不同，「如果公司要處理的事情是個圓，我們3個，剛好可以把這個圓cover得很好，（創業）尋求好的夥伴，是很重要的。」

因應國際布局、事業成長 Gogolook將擴編5成

2013年，即時通訊軟體LINE的母公司NAVER，砸下逾新台幣5億元，取得Gogolook過半股權；但，為了能夠繼續主導公司、引領創新，3名創辦人自掏積蓄，加上資鼎創投、數位經濟基金、國泰私募基金，以及穩懋半導體的投資，讓Gogolook的主導權，再度回到3人手中。

時至今日，Whoscall已邁入10周年，服務範圍遍及30餘國，全球下載量，累計超過1億次。Gogolook也從草創期的3人小組，一路擴張為百人團隊，提供Whoscall、可疑訊息查證機器人「美玉姨」等消費者端防詐服務，以及金融商品防詐比較平台「貸鼠先生」，並於今年推出企業偽冒預警系統Whoscall Watchmen。

為因應國際擴張和新事業體的高速成長，Gogolook日前宣布，將擴大徵才，擴編規模達5成，並推行全遠端工作模式。在2019下半年、2020上半年，公司達成單季損益兩平後，郭建甫預期，接下來3到5年，Gogolook每年都要創造30%至50%的營收成長。

「Whoscall在台灣有超過700萬用戶，還有很大的成長空間，更不用說海外的部分，我們想讓全世界的人，都知道有Whoscall。」郭建甫強調。

這條超過10年的創業路，自台灣校園萌芽，在國際上開花結果，過程中，有「變」也有「不變」。變的，是持續成長的用戶和公司規模；不變的，是夥伴對彼此的信任，以及當初決定創業的初心。

走著瞧股份有限公司（Gogolook）

成立時間：2012年4月

創辦團隊：創辦人暨董事長鄭勝丰、創辦人暨執行長郭建甫、創辦人暨技術長宋政桓

資本額：1.713億元

主業務：陌生來電辨識軟體「Whoscall」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品防詐比較平台「貸鼠先生」、企業偽冒預警系統「Whoscall Watchmen」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

我的房東「不是人」！平價套房附陽台，下樓就能儲蓄、寄包裏 全台首座「五星郵局」化身包租公

星巴克、麥當勞客人「一杯飲料」坐整天，趕不趕都惹人怨？「這科技」讓餐廳業者難題有解

31歲就存到5000萬退休！知名網紅Joeman除了肯吃苦 「4大致富密碼」讓他月收至少200萬

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】