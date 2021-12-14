台股2萬點恐懼症快跑？謝金河：台積電領軍才可望上漲 明年這2類股較有機會

【文．謝金河】

台股20000點的恐懼

我的好朋友谷月涵出席劉憶如教授的北威論壇，提出台股碰到二萬點要快跑，成為所有媒體熱門的報導焦點。如果把最近專家、投資機構對未來一年的展望報告綜合整理一下，大致兩萬點都是高點。

例如，呂宗耀兄的19890、張錫的20000，最近黎方國的統一証券也看20000，元大集團看21000，似乎都在這個位置附近。如果兩萬點是大家心中的天花板，很多散戶還沒有來到這個位置就會先跑，兩萬點一般會成為台股難以超越的天險，而且，如果兩萬點是大家的共識，台股的目標一定不是兩萬點。

眼前台股最大的利空是漲幅大，漲勢很久了。台股從去年3月的8523起漲，漲幅超過100%，很多個股甚至出現10倍速的大漲，股價漲多就是最大利空，今年大漲的台股，明年要繼續大漲，十分不容易。金管會主委黃天牧給台股下了一個很有想像空間的形容詞：「花若盛開蝴蝶自來」！

用這個角度來看，台股最大利基是基本面的強度，前幾天，朋友在Line上面傳了一張照片，在高速公路上，4家貨櫃運輸的車子撞在一起，有長榮、陽明、萬海及馬士基，可以看出出口的熱度。但貨櫃航運太好了，好到不真實，大家都很害怕運價到明年急殺，今年股價就出現一波超過六成的回檔。還有，今年面板，外資在第二季預告面板下半年會出現殺戮，業績會出現虧損，友達、群創第三季純利跟第二季差不多，但股價都腰斬。

最早回檔的是電競，筆電的板卡股，大家認為居家上班的採購需求，第二季就會下來，沒想到下半年仍暢旺，華擎殺到125元又漲到291元，技嘉也從90元左右的低點彈升近一倍。

從基本面看，台灣第四季出口會超過1200億美元，11月全體上市上櫃公司營收3.89兆，前11個月37兆以上，今年會逼近41兆，今年全年純利可以輕鬆跨越4兆，明年配發現金股利可能高達2.7兆以上，如果對未來有不知名的恐懼，台股的指數會收斂。今年5月疫情失控前，高盛看台目標19000，我說很可能在18000就掉頭了，後來指數最高18034。

現在大家都有20000的恐懼症，台股除非台積電出來領軍，否則指數不易大幅上升，這個時候，指數會省著用，不會亂衝，明年殖利率高的、基期較低的個股會比較有機會，指數放在心中就好！

本文授權自今周刊，原文見此。

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