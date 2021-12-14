張忠謀、英特爾CEO隔空對嗆 上位讓他「開金口」的...如今公司宣告破產

【文．林依榕整理】

半導體巨擘英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger），日前稱台灣是個「不穩定的地方」，指控美國不應該投資力挺，張忠謀則回擊「在季的任內很難將Intel拉回巔峰」。看著科技業的兩大老不斷隔空對嗆，有網友點出，上一位讓張忠謀「開金口」點名的人，如今公司已經破產！

上月6日受邀到司法院演講的台積電創辦人張忠謀，針對英特爾（Intel）對台積電的威脅做出分析。他表示，去（2020）年英特爾找台積電做高階產品，惹得英特爾高層不滿，聘請新任CEO季辛格接手，由此可猜想，面對企業最大的競爭者，季辛格多半會講台灣的壞話是預料中的事。

張忠謀接著透露，其實英特爾內部有個65歲必須得退休的規定，已經60歲的季辛格要在短短5年內重整英特爾，並將其拉回巔峰時期「很難」，所以能夠祭出的手段，就是向政府要錢。

對此，季辛格回擊，只要英特爾董事會同意，65歲的退休規定就能夠修改，所以屆時65歲的他還能繼續做，並對張忠謀嗆聲「放馬過來吧！寶貝」。不過他也不忘稱讚張忠謀是「台灣史上僅次於蔣介石的重要人物」，成功推動、打造了台灣晶圓代工的商業模式。

但微妙的是，季辛格才剛對台積電赴美設廠砲轟「台灣是個不穩定的地方」，卻被爆出這週將親自來台拜訪台積電高層，凸顯出台積電雖然對其有商業威脅，可同時提供了英特爾所需的製程服務。

季辛格僅表示，企業間既是競爭對手又是合作夥伴的矛盾關係並非新鮮事，科技業隨處都可以看見這種現象。

有網友就點出其他企業無法超車台積電的關鍵，「美國就是沒辦法輪班，代工才會跑到亞洲啊，現在想要回頭做，不太能成功吧」、「嘴巴嫌還不是乖乖向台積電下單」、「能被張忠謀這樣嘴，這傢伙應該就真的剩張嘴了」。

而科技業大老對嗆事件，不禁讓人回憶起2015年上一位發下狂言「要買下台積電」的中國紫光集團董事長趙偉國，當時張忠謀霸氣回應「怕你買不起！」

隔了6年，市值曾位處高峰的紫光集團，已在今（2021）年7月因為欠債，遭債權人聲請破產重整，令人不勝唏噓。

本文授權自今周刊，原文見此。

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