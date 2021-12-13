存金融股就對了！億元教授：當「這數字」為0 壓身家買強勢股狠賺價差

【文．張孝瑜】

「億元教授」僑光科技大學財務金融系助理教授鄭廳宜，談到存股，他斬釘截鐵地說：「如果要存股，或只要賺殖利率，一定就是金融股！」

他認為，相較過去金融業治理鬆散、現今金融業凡事按時程、作業嚴謹，甚至銀行備抵呆帳覆蓋率也從民國94年的49.89%，大幅上漲到今年(2021)4月為607.54%，資產保護更加穩固，因此若期待每年有5%至6%的殖利率，金融股是最佳標的。

金融股除作為定存股外，也有機會賺價差。鄭廳宜以第一金(2892)為例，建議可先將錢全數存下，等到股價落到18、19元，就可一筆買進，等待股價上漲到23、24元再賣出，除賺取價差，還有配息可領，魚與熊掌兼得。

此外，鄭廳宜推荐「波段存股」操作方法，例如台積電(2330)。由於台積電對小資族來說較為昂貴，因此可每月領取薪水後，定期定額買進，只要看到美國十年期公債殖利率來到3%，或是看到美國聯邦基金利率達3%以上，就可把台積電持股全數出清。

鄭廳宜表示，這輩子肯定還有3到4次有機會看到大盤崩盤，只要看到美國聯邦基金利率調到0，就直接「壓身家」買該時段相對的強勢股，因為根據過去經驗，只要美國聯邦基金的利率來到1%以下，投資台股都是相對低點，這時候如果只投資金融股未免過於可惜。

同理可證，如果美國聯邦基金利率來到2.5%~3%，就把所有股票賣掉，將資金轉移到金融股，等待有一天又大崩盤，美國聯邦基金利率調到快接近0的時候，才把錢又轉到能夠大賺價差的股票，如此反覆操作。

不過，這樣的操作策略極需要耐心，鄭廳宜坦言「投資的道路上一定要學會等待」，雖然現在回頭看前十年股市都呈現上漲趨勢，但如果身處其中，就知道股票一定會出現回檔修正、可逢低布局的時機。老師強調，股市就是道場，投資人在其中修行，但修行時要有空間可以繼續修行，就必須控管資金，切忌融資買股票。如果融資買股票，「就會到PTT寫畢業文」。融資只能贏短暫，長期下來仍然會被市場淘汰。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

打造存股的「皇家馬德里足球隊」》 前鋒衝獲利、中場穩助攻、後衛守資金城池...7年達成月領5萬股息目標！

餐桌上的好股票》一筆錢買雞肉股穩穩賺到2次息 2個月創造10％現金流！

140元0050買不下手？看景氣燈號買ETF，他18年只進出場5次照樣賺

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】