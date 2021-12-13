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巴菲特戰勝女股神啟示 謝金河：投資窮忙不如這樣才能走得遠

聯合新聞網 / 今周刊
有「股神」之稱的億萬富翁巴菲特。美聯社
有「股神」之稱的億萬富翁巴菲特。美聯社

【文．謝金河】

路遙知馬力：老股神戰勝女股神

去年1年，投資回報高達148.78%的ARK資本操盤手Cathie Wood，一舉成名，成為華爾街最具號召力的女股神，她指揮棒點名的個股無不大漲，ARK吸金能力也跟著水漲船高，女股神氣勢遠遠超過老股神巴菲特。

但今年老股神穩紮穩打，單是手上8.87億股的Apple，今年大漲32%，已為他賺進371億美元，巴菲特的柏克夏手上還有10.1億股的美國銀行，今年也大漲33%，又帶來143億美元進帳，加上今年大漲41%的美國運通銀行，巴菲特有1.51億股，也創造了71億美元的獲利，單是這3檔核心持股就為巴菲特帶來585億美元的獲利。

相對地，去年不可一世的女股神，她全力押注沒有獲利的新經濟股，她看好比特幣會漲到25萬美元，今年她大押Coinbase，今年慘跌36.77%，去年風光的ZOOM，今年大跌58.06%，今年盤踞新聞版面的Robinhood，今年暴跌73.77%，女股神核心持股Twitter跌42.07%，Roku跌50.46%，Palantiar重跌56.81%⋯⋯

而最近Tesla的馬斯克大賣Tesla，造成股價20%的回檔，又進一步讓女股神受到傷害。今年美國六大指數大漲，標普500指數今年上漲24%，但ARKK卻從159.7跌到89.03美元，災情十分慘重，女股神下召罪己，表示自己要反省，看起來女股神追著勢而起，當勢頭反轉的時候，她很可能被土石流淹沒。

相對來看，老股神巴菲特有自成一格的投資法則，像最近Tesla的Elon Musk放話要巴菲特買他的公司股票，但老股神不為所動，他列出投資3個準則，一是毛利率超過40%，二是淨利率逾5%，三是資產回報率(ROA)超過15%，Tesla三個只符合一個，浄利率12%，其他兩項毛利率26.6%及ROA6.22%，都沒有達標，巴菲特不為所動。

過去巴菲特堅持不投科技股，後來他看到蘋果的成長性、殖利率，回頭大加碼，成為柏克夏第一大核心持股。今年老股神輕鬆揮灑，談笑風生，戰果輝煌。相對女股神動作頻頻，又累得要命，反而慘賠累累，投資最後仍舊要回到基本面，成長投資可能一時跑得快，但路遙知馬力，堅持基本面的投資才能走遠路！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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