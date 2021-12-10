預售屋市場搶搶滾 全年總銷有望破兆元 熱銷王前5案新竹佔2名

【文 黃健誠】

日前台南仁德傳出位於新都心段的建案，竟出現民眾熬夜「排隊買房」的狀況，讓外界一陣熱議，甚至引起官方單位的注意，深怕出現炒房疑慮。

其實房市大好，從今年的成交量可見到端倪，特別是預售屋實價登錄自今年下半年實施以後，所有建案的交易資訊全都露，根據房仲業者最新揭露資料顯示，今年以來預售已揭露逾6萬件、總銷售金額達7999億元，全年有機會挑戰兆元的總銷售金額。

信義房屋統計最新的預售揭露資料，發現今年以來的預售已揭露超過6萬件、總銷售金額達7999億元，預估今年全年有機會挑戰總銷售金額兆元，若從個別縣市觀察，預售市場規模第一名為新北市，今年預售已經揭露1.18萬件，總銷售金額1874億元，其次則是桃園市揭露11481件，總銷售金額1321億元，台中市則有10492件，總銷售金額達1444億元，件數最少的是台北市的2751件，但總銷達944億元。

▲資料來源：實價平台、信義房屋不動產企研室彙整（註：排除車位，僅選取交易年月為110年度的預售推案資料）

從今年7月1日起，預售揭露新制上路後，民眾對於欲購買的建案資訊有更透明的資料可以參考，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從預售揭露新制上路後，過去不透明的預售交易全都看得見，對於想要買預售案的民眾有更清楚可以參考資訊。

不過，在景氣市場大好時，民眾也會看到許多成交資料與價格，進而加快決定速度，因此被解讀預售實登有助漲的效果，但未來一旦景氣反轉時，透過實價民眾也會發現案子賣不動，在價格上更為保守，因此預售實價新制一方面可以縮小個案議價空間，一方面也會讓價格的調整更有效率。

另外，據統計指出，今年全台預售熱銷王為新竹推案，「星都匯」A區與B區，兩者總銷金額累計達112.4億元，第二名則是北市南港的「德杰羽森」案，總共預售揭露成交80億元，第三名則是「市政1號院」實價揭露74億元，第四名則是「新竹之昇」揭露71.5億元，北市文山區指標案「元利森活莊園」總銷已經揭露63億元，今年整體預售揭露已達7999億元。

主要都會區的部分，今年揭露的預售案剩下高雄市的平均成交價不到千萬元，其餘五都加上新竹地區的成交總價平均都超過千萬元，台北市平均最高為3432萬元，其次是新北市的1590萬元，台中市1376萬元，新竹1265萬元，台南市1063萬元。

曾敬德指出，預售實登新制上路後，除了價格更為透明之外，也是首度可以清楚整體預售市場的銷售狀況，今年預售市場的交易量就超過6萬件，顯示今年受惠景氣持續攀升，一手市場的交易相對熱絡。

本文授權自今周刊，原文見此。

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