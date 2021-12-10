年底到了想轉職？面試把握5招提升成功率 5大禁忌最多人犯的是最後這一項

【文 蘇君薇】

年末腳步漸近，敲響轉職潮響鈴。明年景氣適合換工作嗎？什麼樣的工作較有發展？人力銀行調查顯示，4成企業經理人與人資看好明年景氣，尤其看好電動車、元宇宙相關題材。

若想在年底或明年轉職，該怎麼做？人力銀行祭出5大招術，並提醒大家面試時避開5項禁忌。

勞動部8日公布最新減班休息（無薪假）數據，本期有2455家、19035人被放無薪假，較上期減少580家、6192人，實施無薪假人數為今年7月以來首度回到2萬人以下；勞動部統計，今年8月底受疫情影響劇烈，實施無薪假人數最多達5.8萬。

而原本已趨穩定的疫情，前陣子再爆出新變種病毒Omicron，其不確定因素也令人擔心是否影響明年經濟。根據104人力銀行「玩數據」調查，42%企業經理人與人資，看好明年景氣將比今年好，15%看壞、43%則持平。

看好明年景氣3大主因 電動車、元宇宙受矚目

看好明年景氣的三大原因，主要認為各國防疫措施更成熟，能緩解經濟衝擊、全球景氣持續復甦、國內經濟成長。看壞三大主因，則是原物料及物價上漲、中美衝突持續延燒、全球景氣復甦不如預期。

回顧今年，元宇宙、加密貨幣都是新興熱門話題，更被視為未來產業新趨勢；鴻海並於科技日上亮相三款自主研發電動車，歐盟也提案2035年禁售燃油車。

明年最受矚目的題材為何？104調查顯示，仍以電動車為主，41.4%的企業經理人與人資都看好電動車，其次為AI人工智慧裝置、防疫生技醫療；受訪主管看好第三名則是元宇宙相關，顯見虛實整合新運用已給經理人極大想像空間。

2大類產業徵才力道強 內需產業疫後復甦

既然企業經理人與人資都看好明年景氣，並點出最受青睞的題材，那麼，若接近年底或明年有意轉職，可考慮選擇哪些行業呢？

104指出，12月全站工作機會數89.7萬個，較7月谷底的72萬個，增加17.6萬個，增幅24.5%。各產業中，以一般製造業、電子資訊／軟體／半導體業徵才最強勢穩健，能見度也最高。

104說，「目前工作數最多」的5大產業集中於電資通、民生消費；三級警戒結束後，半年來反彈最多的3大產業，住宿餐飲服務業、大眾傳播、旅遊休閒運動業。

年度成長最多的3大產業，則是運輸物流及倉儲業、一般製造業、電子資訊／軟體／半導體業。

若從職缺數來看，104說明，因五倍券帶動迎來報復性消費熱潮，加上年底聖誕節慶與跨年商機，使內需企業大舉徵才的住宿／餐飲服務業、旅遊／休閒／運動業，12月工作數與7月谷底相比分別強彈71.2%、36.8%，迎來疫後復甦。

同時，大眾傳播業在協助產品、服務宣傳扮演重要角色，宣傳需求增加，加上基數較小，也使工作數12月與7月相比增長43.5%，皆超越整體平均24.5%。

達志

市場極需5大關鍵人才 轉職面試5招避5大禁忌

104調查，明年47.7%的企業將新增職缺，平均員額新增10%。市場極需的5大關鍵人才將在轉職季最易取得成功。

包含：數位科技發展相關（人工智慧、5G、數據優化人才）、電子商務／數位經濟（全球互聯網及跨境電商）、健康產業（生技及防疫相關人才）、資訊安全人才，以及整合人才（整合型＋業務型＋行銷型）

想轉職成功，面試時有什麼需要注意的眉角？104提供5大招術，教大家如何避開5大禁忌。

5大招術包含：

事前演練－讓面試官感受到有做功課。

考前猜題－向從事相關工作朋友、前輩打聽，或上網看他人面試經驗分享。

說故事緊中帶鬆－以故事吸引面試官，長話短說清楚交代責任範疇、專案規模與成效，多用數字去具體說明。

實問實答－面試前務必複習過往執行的專案中的數字，並堅定地回答。

把握反問題－務必問跟工作相關，展現對工作有滿腔熱忱。

至於5大禁忌則是，避免服儀不當、一直滑手機、爸媽陪著來、浮誇又膨風、馬上問薪水。

本文授權自今周刊，原文見此。

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