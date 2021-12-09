徵才薪資「中上」太吸睛！古娃娃斜槓賣餅年收千萬 全靠她的「完美病」

【文．林依榕整理】

愛情、事業兩得意的YouTuber古娃娃（Wawa Ku古旻欣），近期宣布與男友結婚的好消息後，有網友發現，她經營的自創甜點品牌「WA!COOKIES」正在徵才且開薪55K，以同業來說偏「中上水準」，讓不少人心動、讚聲不斷。

回顧2019年底，古娃娃以「實踐好吃的各種可能」為初衷，推出自有甜點品牌，經過短短1年，今（2021）年便在影片中透露營收突破4000萬的亮眼成績。談到自己創業的成功祕訣，古娃娃認為，追求嚴謹、完美的態度是重要的關鍵。

WA!COOKIES的餅乾酥鬆口感，征服許多人的甜點胃。（圖片來源：取自WA!COOKIES官網）

一名網友在Dcard發文表示，營收4000萬的古娃娃甜點品牌「WA!COOKIES」開出4個職缺，其中客服專員月薪3～3.5萬元、2年以上經驗；甜點師傅待遇面議，明年1/6～2/9的短期工讀時薪168元、1年以上經驗，品牌經理月薪4～5.5萬元、2年以上經驗。

福利部分，每天7小時工時、彈性上下班，第一年按比例享有10天特休，每年有40小時不扣薪病假等。

貼文一出，多數人給出高評價「餅乾跟冰真的都好好吃」、「我身邊超多愛好者的，我自己也愛」，雖然價格偏貴，但若是以薪資條件來看「以同業來比較算中間偏上」。

另有網友表示不同意見，「短期工讀要1年以上經歷，給168是在跟我開玩笑嗎」，其他人則認為，「要求1年工作經歷也是先篩掉一些只是想來網紅品牌參一腳，結果根本沒有心做事的瞎妹瞎弟吧！」

「吃到自己滿意為止」研發甜點讓古娃娃的完美病發作

圖片來源：取自WA!COOKIES官網

「我們的產品都會親自試吃、盡量調整到覺得最完美的口味，因為你自己要先喜歡，別人才會喜歡」自認無法一輩子當YouTuber的古娃娃，2019年底跨界推出自有甜點品牌。

創業初期，古娃娃除了必須學習品牌經營、市場調查等專業技巧外，也邀請烘焙師傅「房太廚Nick」擔任美食顧問，一起研發產品、調整口味力拚做出「全台最酥鬆的餅乾」。

凡事親力親為的她，每隔1～2週就會抽樣試吃，只要不滿意就調整到滿意為止。除了確保產品的品質以外，研發過程中也透過「宅配碎裂測試」，將甜點運送到北中南各地，調整餅乾送到消費者手中後的完整度。

即便經營副業1年後，古娃娃仍堅持每週試吃，並祭出「快閃店」、「會員制」等行銷手法，讓營收創下破4000萬的好成績。

沒當百萬YouTuber很可惜？古娃娃：從我不講那句話開始，就已經放下了

成功轉型的古娃娃，過去YouTube頻道以便利商店產品開箱聞名，有網友不禁好奇，「沒當百萬YouTuber會不會覺得可惜？」

古娃娃回應，其實YouTube頻道訂閱數對她而言並不重要，「就是一個數字或百萬YT稱讚而已」，目前重心都放在如何擴張她的「美食版圖」上。

她進一步說，在很久以前的影片中，結尾已經不再提醒觀眾「記得訂閱開啟小鈴鐺」，就是從那刻起，心裡已經放下YouTuber這個石頭，每每想起只覺得「啊～我有當過YouTuber這樣就好了」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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