跟著法人衝一波！籌碼達人破解投信布局眉角 12檔作帳標的出列 最看好「這族群」

【文 / 唐祖貽】

2021金牛年近尾聲，今年台股指數漲幅雖不如去年，但續創歷史新高，仍然是亮麗的牛市。今年漲升重心以中小型股為主，法人、尤其是投信更是獲利滿滿。

從今年以來排名前10大的國內股票型基金報酬率來看，普遍有40％至50％以上、甚至近一倍的績效，表現遠勝大盤指數漲幅。因此，進入12月，如何確保戰果，並為明年做準備，就是現階段法人的重點。

此外，今年業績不錯的公司，也想在年底為所屬集團「加（市）值」，所以台股年度大戲「作帳」，不論法人或集團，今年都備受矚目。

投信籌碼指標

投本比3至6％有加碼空間

精研籌碼多年、曾參與研發元大證券「投資先生」App籌碼選股的張書豪（Eddie）指出，研究法人、尤其是投信籌碼的流向有許多方法，經他長年測試的結果，較為精準的是「投本比」，就是投信買超張數占該股發行股數的比率。

「投本比」一方面可看出投信持有某檔個股的總比率，「3％至6％最好，還有加碼空間。」若超過10％，雖然代表投信很看好，但後續加碼空間卻已有限。另外，還可以透過逐日追蹤，找出近期在積極加碼的標的。

尤其近期受到Omicron病毒可能爆發新一波疫情的衝擊，以及聯準會貨幣政策可能「鴿轉鷹」，全球股市一度重挫，雖然很快止穩，但Eddie注意到，投信已趁機賣掉一些先前漲幅較大的個股，轉到展望佳、基期仍相對偏低的族群，「透過投本比可說一目了然。」

因此，本刊以「投本比」為依據，找出投信買超張數占個股股本的比率在3％至6％、且近期還在加碼的標的列於附表，其中最明顯的族群即矽晶圓。

由於晶片出貨穩健成長，第三季全球矽晶圓出貨量也續創新高，國際半導體產業協會（SEMI）更預期，今年矽晶圓總出貨量年增率可望達14％，而且將一路成長到2024年。此外，國內相關廠商前3季獲利也都很優異，但股價似乎並未充分反映。

投信近期大舉買超，表中有中美晶（5483）與台勝科（3532），另外，合晶（6182）由於累計投本比超過10％，環球晶（6488）則因近期有小幅調節，因此未列入，其實，矽晶圓是11月以來投信買超最積極的族群。

多家法人與研究機構預估，明年矽晶圓供需吃緊，全球將供不應求，廠商紛紛調漲價格因應，客戶為確保產能無虞與價格穩定，近期也與矽晶圓廠簽長約，目前這波漲價潮是以8吋為主，而合晶就是以6吋與8吋為主，將是最大受惠者，預計至少到明年上半年，合晶營收都將有雙位數的年增率。

另一檔8吋產能占比不低的台勝科，近期表現也很亮眼。由於訂單能見度高，加上近期宣布將擴建新的12吋廠，法人樂觀預期台勝科「今年比去年好，明年比今年好」。

集團作帳重心

半導體、貨櫃與壽險股有戲

至於龍頭環球晶股價表現不如前兩檔亮麗，法人認為，可能與併入德國矽晶圓大廠世創（Siltronic）因審查時間延長、今年恐難定案有關。但環球晶在併購世創後、正式切入車用矽晶圓領域，長線競爭力更上一層樓：中美晶則「母以子貴」，成為高現金殖利率的代表，因此仍可逢低布局。

12月的另一重心：集團作帳，從歷年傳統來看，無論電子、傳產與金融，市值較大的集團大多會共襄盛舉；但由於今年獲利大成長的族群，主要集中在半導體、貨櫃與壽險股，因此這三類會成為集團作帳重心。

Eddie進一步舉例，11月以來，投信買超金額最多的就是長榮（2603），並買了不少長榮航（2618），相信是著眼於年底作帳與明年景氣。

在這三個族群中，Eddie最看好聯家軍。他指出，台股這波從10月以來的漲勢，明顯是由聯發科（2454）領軍，近期聯電（2303）又因與美光（Micron）全面和解並合作，且預期明年第1季即將調漲代工價格而大漲。因此，聯家軍旗下、尤其是半導體上游的設計、矽智財等公司，後市可以多加關注。

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