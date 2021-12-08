左靠詹宏志、右拉張淑芬 林秉樞是渣男？網軍掮客？知情人士揭真面目：他就是政界防火牆

【文 /侯柏青】

林秉樞因暴打立委女友高嘉瑜，成為網路熱搜關鍵字，但原本名不見經傳的小子，到底如何從政界一路混進商界，最終還震掉一個國策顧問？

「某天在一個新潮流的餐會上碰到Raphael（林秉樞），他先是上下打量我，一直想加我LINE，事後還到處探聽我的來歷！」一名曾與林秉樞聚會的前立委辦公室助理對《今周刊》說，林秉樞在飯桌上老是吹噓自己和國安局很熟，他原本還以為林是「特務底」，但私下詢問情治系統卻「查無此人」，他認為這個人「遲早出事」。

林秉樞是誰？原本名不見經傳的他因暴打立委高嘉瑜，淪為網路熱搜排行榜第一名的「渣男」，但他遭收押後，事情並未終結，隱藏在他身後的那串政商人脈正一層層被剝開，案外案的發展遠比本案精采。

林和高嘉瑜一樣都出身法律系，他是中原大學財經法律系畢業，2012年拿到中央大學法律與政府研究所碩士學位，現在仍是政治大學政治所博士班學生。

外界對學法的人有刻板印象，但林骨子裡卻有文字魂，他的碩士論文題目是艱深的「Gadamer哲學詮釋學在憲法解釋的運用」，但引言卻挺浪漫，「Gadamer在承繼其師海德格的存有論開展後，走出了一條不同於傳統浪漫主義哲學的理論……。」

林秉樞的文筆，或與出身書香世家有關，他的父親是校長、母親是老師，姊姊則是中部地區法官。不過他沒走上法律路，反而以「Raphael」為筆名在「關鍵評論網」寫專欄；自介則十足文青風：「本科念法律，博士專攻政治哲學、中國研究。會點小提琴、喜歡圍棋；半夜常吃鹽酥雞，陷入減肥永遠不成的惡性循環難解。」

他的文字功力獲民進黨前祕書長羅文嘉的認可，羅曾錄取他當「寫手」，但因故作罷。而掛在他身上的網軍、寫手、學者等名詞，現在看來，似乎都只是掩飾身分的工具。

被爆熟識新系公關公司

「林秉樞的真正工作是當網軍和業主之間的『掮客』、『白手套』，賺的是仲介水錢（佣金）。要付錢操作輿論的業主不可能出面，林秉樞就是那道防火牆！近年來有幾家知名公關公司曾傳出和林秉樞『有互動』，惟勤就是其中之一。」知情人士透露。

「惟勤」公關公司在政治圈頗為知名，這家公司和民進黨新潮流系淵源極深。2019年12月，前立委邱毅舉行記者會時曾爆料，惟勤董事長就是新潮流大老、民進黨前立委賴勁麟，也是當時還是立委候選人賴品妤（現任立委）的父親。

兩年過去，惟勤兩個字又浮上檯面。查詢經濟部商工登記系統，「惟勤公關顧問股份有限公司」董事長目前確實仍為賴勁麟，該公司資本額6百萬元，登記地址則在台北市民權東路。對於林秉樞是否和惟勤多有合作，本刊致電惟勤公關公司，惟勤則表示「沒有林秉樞這個員工，同時沒聽過也未接觸過此人。」

但前立委郭正亮證實林秉樞和新系的公關公司很熟：「新系有個公關公司，林秉樞跟其中一個經理非常熟，很多場合都帶他（林秉樞）一起出席，（新系）有個大老很欣賞他。」至於大老是誰？高嘉瑜前男友馬文鈺直指，就是涉嫌幫林秉樞壓新聞的段宜康。

林秉樞和惟勤的合作情況不詳，但一名新系友人解謎，「林和新系是真的很熟！但誰會曉得他有暴力傾向？」他坦言，林把母親告別式辦得滿風光，但他其實是靠一名新系大老牽線，否則承辦業者壓根不認識他。而林籌辦喪禮，事前廣發訃聞給不少政界及學界人士，當天會場弔唁的花籃和輓聯眾多，除了政治界之外，也有法界及商界大咖送上花籃，可見林自身的人脈也很雄厚。

被馬文鈺點名施壓新聞的段宜康，則透過臉書表示，和林秉樞認識近10年，但大半是透過社群軟體聯繫。他否認壓新聞，強調《鏡週刊》在報導前給他的訊息不多，但已足以讓他相信林秉樞一再欺騙他，他只能「應付這個我已經認識了10年，但現在才發現其實是完全陌生的人。」

林近年來雖然拿到新系入場券，但他不只當政治掮客，更積極透過政治關係拓展商界人脈。知情人士說，林秉樞插手過幾家公司的經營權爭奪戰，之前有某上櫃公司爆發經營權戰爭，公關公司就是透過林秉樞仲介（網軍），靠著操作輿論把對立方打到暈頭轉向，林也海削一票。

纏功突破詹宏志 高嘉瑜心防

林秉樞到底有什麼擄獲人心的特質？認識他的人士說，他的觀察力一流，而且會積極加政商名流的LINE，利用書、畫等話題投其所好。就目前浮上檯面的案例來看，林會連續數周專程南下台中參加PChome集團董事長詹宏志的讀書會，突破對方心防，他還刻意結識台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬，而張忠謀則承認「林有來找過太太一次」，但強調不知道談什麼。

林秉樞的纏功也在追求高嘉瑜時達到極致，據轉述，林得知高嘉瑜和小馬分手後，立刻展開攻勢，高嘉瑜原本拒絕，但擋不住林半年的糾纏才點頭交往。但林秉樞或許沒料到，一起家暴案件，竟讓他多年經營的文青形象賠光，害自己被收押，而背後的那串人脈肉粽，更可能嚇到皮皮剉。

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