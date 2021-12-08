快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

捲起袖子、嗓門扯大 最沒架子富二代辜仲立領中租10年市值漲近19倍成台灣最年輕富豪

聯合新聞網 / 今周刊
攝影 吳東岳
攝影 吳東岳

【撰文‧今周刊編輯團隊】

他，把旁人眼中的一門小生意做到最好，讓中租控股上市10年市值漲近19倍，也成為台灣最年輕的千億富豪。近年，他又親自率隊進軍餐飲、生技與醫療等有潛力新事業。辜仲立相信：「我們還在累積能量，還沒有完全釋放！」

他不是最大，上市10年卻一路成長；他不是科技巨擘、金融富豪，卻將旁人眼中的一門小生意做到最好；他不是占據新聞大幅版面的鋒頭人物，卻默默帶領7000多名員工一路往前衝，衝出一片天。

他是中租企業總裁辜仲立。

10年來，中租控股以每年緩步成長的腳步，幾乎沒有衰退過，每股稅後純益從3.35元，成長到今年可望突破13元，即使在去年疫情肆虐下，仍能保持穩健成長。辜仲立是怎麼做到的？

致勝關鍵1》

建立一百萬筆中小企業徵信資料 同業望塵莫及

「租賃是我們（中租控股）最拿手的，44年來都專注在租賃這塊領域……，中租最厲害就是風險管理。」辜仲立認為，掌握好風險管理是最重要的事，風控做好，利潤就能慢慢展現出來。

在大數據時代，最早踏入中國市場的中租控股，做好風控的最大祕密，是內部擁有一套累積多年、目前有超過100萬家客戶資料的獨門資料庫。數據管理嚴謹到位，是中租流傳在台灣同業間，最羨慕也望塵莫及的制度。

這個資料庫，等於是中租自己建置的「小聯徵中心」，雖然累積的過程漫長艱辛，但建置完成後，就成了同業難以跨越的門檻。

致勝關鍵2》

不看財報、看水電帳單 車程逾1.5小時的案子不接

2005年，辜仲立順利取得中國首張外資獨資的全國性租賃執照，是中租控股發展的重要里程碑。

問題來了，當資訊未必透明時，如何評估中國中小企業的信用風險？辜仲立透露，中租在台灣服務很多中小企業，也從中了解他們的心態，「藏汙納垢的角落通常在哪裡？用什麼方式掩蓋？我們大致都能掌握，畢竟已經看了那麼多年。」

舉例來說，在財報難以完全取信的中國中小企業身上，中租業務拜訪客戶時，會先查看對方的水費、電費帳單，藉此確認數字有沒有跟著產能走，其他如對照原物料訂單是否能夠匹配營收、不同業務數字的邏輯能否串連起來等。中租控股策略長廖英智補充說，「所以中國可能去10家，才做1家。」

中租控股董事長陳鳳龍指出，在中國，最重要的策略就是接近客戶，3、5個據點沒有感覺，但建立到50個據點，拉出經濟規模，就有「扎到根」的感受，愈接近客戶就愈能掌握客戶，車程超過1.5小時的案子就盡量不接觸。

致勝關鍵3》

上天下地「無所不租」 從小利基累積大商機

陳鳳龍解釋，「我們的策略是在任何市場中找到一個小利基，一方面以我們的能力能做到最好；另一方面，大老虎不會來吃小利基，因為吃不飽。」舉例來說，中租控股不做商用民航機租賃，卻聚焦在直升機、私人飛機，以及民航機的「備用引擎租賃」等小而美的利基市場，也承接散裝船等船舶租賃，目前船東來自土耳其、希臘、英國、印尼與中國等國家，船舶融資數超過百艘。

「中租能走到今天，我其實只是扮演全體員工最大的支持者，業務都是大家齊心一步步走出來的，未來還有很長遠的路要走。」採訪過程中，辜仲立不斷讓自己往後退，把員工往前推，「到現在，我們還在累積能量，還沒有完全釋放出來！」

在中租控股辦公室一樓一隅，辜仲立特別掛著父親辜濂松的畫像。「我曉得他已經看到了，我們有不少主管都是他一手帶上來，今天的成績，他應該是有滿意吧？」父親在他心裡是什麼角色，只有他自己知道，但當初爸爸把「小生意」交給么子，拚出如今市值近4000億元的租賃王國，一定足以堪慰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1303期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

捲起袖子、嗓門扯大 最沒架子富二代辜仲立領中租10年市值漲近19倍成台灣最年輕富豪

他，把旁人眼中的一門小生意做到最好，讓中租控股上市10年市值漲近19倍，也成為台灣最年輕的千億富豪。近年，他又親自率隊進軍餐飲、生技與醫療等有潛力新事業。辜仲立相信：「我們還在累積能量，還沒有完全釋放！」

扛起嚴凱泰留下的70年大宅院 嚴陳莉蓮3年來只做一件事－替「裕隆」留需要的

今年裕隆集團新春團拜，由董事長暨執行長嚴陳莉蓮率領一級主管上香祈福，站在第一排的包括裕隆汽車總經理姚振祥、裕日車總經理蔡文榮、鴻華先進副董左自生等，這是嚴陳莉蓮帶領的裕隆集團新陣容，也是務實轉型的關鍵小組。

左靠詹宏志、右拉張淑芬 林秉樞是渣男？網軍掮客？知情人士揭真面目：他就是政界防火牆

林秉樞因暴打立委女友高嘉瑜，成為網路熱搜關鍵字，但原本名不見經傳的小子，到底如何從政界一路混進商界，最終還震掉一個國策顧問？

他瘦了全世界都關心 你瘦了沒人理？他的「每1公斤」關係著王朝的命脈

全世界的領導人中，大概就屬北韓領導人金正恩的體重最常受外界矚目了！他的體重常會引起外界揣測，甚至過去神隱時，各種染疫、患重病、緊急開刀的傳聞從無間斷；今年6月當金正恩出席政治局會議時，身形消瘦一大圈的他讓外界大吃一驚，據韓媒報導，金正恩初估減了10公斤以上，減肥背後動機是因為親信及抗日遺族的勸說，才花了1個月的時間專心減肥。

跟著法人衝一波！籌碼達人破解投信布局眉角 12檔作帳標的出列 最看好「這族群」

第4季台股表現亮麗，而中小型股正是今年台股漲升的重心，更是投信的拿手領域。 即將進入年底作帳高峰，籌碼達人建議透過「投本比」、追蹤投信近期積極布局的標的。

英特爾CEO面臨3困境、炮口對準台積電 謝金河：張忠謀一句話完勝對手

高手過招，高下立判！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。