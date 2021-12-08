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英特爾CEO面臨3困境、炮口對準台積電 謝金河：張忠謀一句話完勝對手

聯合新聞網 / 今周刊
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

【文．謝金河】

高手過招，高下立判！

這兩天全球半導體產業最大的焦點是InTel的CEO Pat Gelsinger突然站出來說：台灣不是穩定的地方，呼籲美國不應該力挺台積電。這位在InTel任職卅年的技術長，後來到VMWare擔任CEO，去年接替Bob Swan出任InTel新的CEO，這位新的執行長上任後，炮火四射，經常對準台積電打，這次再炮打台積電，同時也把台灣拖下水，說台灣不是穩定的地方，美國政府不該支持台積電。

Gelsinger發言後，台積電創辦人張忠謀昨天到司法院演講，當然有記者詢問張董事長的看法，張忠謀不急不徐地說了一段他與Gelsinger打交道的往事，也稱許Gelsinger是精明幹練的執行長，不過他話鋒一轉說，InTel把台積電當對手，InTel的執行長65歲必須退休，他認為Gelsinger在剩下的5年時間，不可能打敗台積電！這個慢條斯理的回應，立即把焦慮的Gelsinger比下去。

通常兩個敵對的對手，要打敗對手都必須從對手最弱的地方打下去，但Gelsinger上任以來，屢屢充滿情緒性發言，而且都與企業的核心競爭力無關，對InTel不是好事。這幾年，Nvidia與AMD形成良好的夥伴關係，這兩家公司市值都快速成長壯大，在台積電投片的Nvidia，市值已大幅領先台積電，AMD也差點追上InTel。眼看著AMD追上來，Gelsinger更加按捺不住。

這些年，InTel仍在製造上使力，儘管有些晶片在台積電投產，但InTel仍把重心放在製造上。其實InTel在製造上使盡全力，恐怕沒有優勢，不是台積電的對手，因為成本結構不一樣，如果InTel早一點和台積電從競爭者變成夥伴關係，今天的InTel可能市值已上兆美元了。Intel選擇一條難走的路，和台積電正面交峰，可能在策略上有更大調整空間。

這次Gelsinger對著台灣及台積電打，予人有一種打不贏對手，耍賴的惱羞成怒的感覺，這樣的表態，張忠謀完全沒有放在心上。這對比去年華為的任正非的自我反省，看起來格調更低了一些！

本文授權自今周刊，原文見此

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