他一番話讓股市回神！Omicron初步數據「2好1壞」 但投資人得留意這事
【文．林信男】
本周一，美股從上周的震盪中回神，3大指數皆收漲，先前因新型變種病毒Omicron，所帶來的擔憂情緒，已因白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），對南非當地Omicron初期數據提出「令人振奮」的解讀，而有所淡化。
佛奇日前接受CNN採訪時表示，在南非，Omicron確實造成許多感染，現階段，對其做出任何明確判斷，還為時過早，但截至目前為止，Omicron似乎沒有太大程度的嚴重性，「相關訊息（初步數據），有點令人振奮。」
對於「振奮」的原因，佛奇引述「南非醫學研究理事會」（South African Medical Research Council），於上周六發布的報告指出，就初步數據來看，有2項消息，可從正面解讀。
染疫者多為輕症、疫苗接種率較低
首先，感染Omicron的患者，多半是輕症，不至於因病情惡化，而必須倚賴呼吸器供氧；其次，感染Omicron者（該報告以南非當地今年11月14至29日入院的患者，作為分析對象），年齡層和18個月前、疫情高峰期的染疫者，明顯不同。
報告內容顯示，統計期間，入院患者年齡層，多集中在30至39歲（28%），整體來看，有80%的染疫入院者，年齡在50歲以下，而這種狀況，很可能和當地50歲以上者，逾半數已接種疫苗有關；換言之，近期入院人數增加，或許是年輕族群接種率較低的結果。
世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，南非因染疫入院的人數，持續增加，但公衛官員尚未發現，死亡風險有隨之攀升的跡象，不過，此事還需要更多相關數據支持。
Omicron再感染風險 恐高於其他已知變種株
值得注意的是，即使佛奇的說法，尚屬樂觀，但，南非當地的研究，也點出1項令人擔憂的資訊。先前，無論是Beta或Delta變種株，都未出現顯著的「再感染」風險；不過，據估計，Omicron的再感染風險，是其他已知變種株的2倍。
金融市場方面，對於上周的股市震盪，除了Omicron造成的不確定性之外，聯準會（Fed）要如何因應居高不下的通膨，也是投資人相當在意的市場變數之一。
本周五，美國將公布11月消費者物價指數（CPI），市場預期，通膨率仍會維持在高檔，而本月中旬，聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開會議，屆時，Fed如何因應通膨、貨幣政策有何變化？勢必會再度成為資本市場的關注焦點。
本文授權自今周刊，原文見此。
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