現有疫苗擋得住Omicron？變種病毒恐衝擊經濟和股市？4大關鍵一次看懂

【文．林信男】

新冠肺炎（COVID-19）新型變種病毒「Omicron」，陸續於多國現蹤，導致全球人心惶惶，金融市場隨之震盪。而莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel），日前一番「現有疫苗不易對付Omicron」的說法，也使疫情前景面臨更多不確定性，悲觀情緒升溫。

不只班塞爾，「牛津／阿斯特捷利康」（Oxford-AstraZeneca）疫苗研發團隊領導人、牛津大學疫苗學教授吉爾伯特（Sarah Gilbert）亦示警，Omicron具有會增加傳染力的突變特性，之前因染疫或透過疫苗接種，獲得的抗體，在預防感染Omicron方面，成效或許會打折。

另一方面，在歷經了11月26日，美股3大指數因Omicron消息衝擊，大跌逾2%的「黑色星期五」之後，上周美股仍持續震盪，且市場預期，本周、甚至本月，股市表現恐怕都會「有些動盪」。

關於上述情勢發展，本文以下將透過4個Q&A，為讀者解讀Omicron對疫情、經濟前景，以及金融市場，可能造成的影響。

一、Omicron比Delta更難纏？

根據世界衛生組織（WHO）觀察，截至上周五（3日），Omicron已在38個國家現蹤。雖然CNBC報導提到，就早期數據來看，Omicron比Delta變異株更具傳染力；但WHO流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）認為，現階段，Delta仍占據主導地位，想判斷Omicron引發的病症嚴重程度，還言之過早。

就已知資訊來看，Omicron共出現逾50個突變，其中有30多個發生在棘蛋白上，其特徵在於更高的傳染力，且恐使抗體保護力降低。布朗大學公共衛生學院院長賈哈（Ashish Jha ）指出，Omicron發生突變的位置，之所以令人擔憂，就是因為，可能會導致更多的「免疫逃脫」（immune evasion）。

不過，貝勒醫學院國立熱帶醫學院院長霍茲（Peter Hotez），在接受CNN採訪時強調，目前尚未看到任何證據足以證明，Omicron會比其他變異株，導致更嚴重的疾病。

二、既有疫苗擋得住Omicron？

包括輝瑞／BNT、莫德納、AZ等疫苗，都是藉由棘蛋白，驅動人體免疫反應；因此，一旦病毒棘蛋白出現突變，就可能對疫苗保護力，造成影響。截至目前為止，雖無證據表明，前述情況已經發生，但各界仍密切關注，Omicron是否會引發，比其他變異株更多的突破性感染。

對於疫苗保護力，輝瑞首席科學長多爾斯登（Mikael Dolsten）稱，若接種3劑，依然可獲得一定程度的保護。麻省大學醫學院病毒學家魯賓（Jeremy Luban）則強調，接種疫苗後，即使抗體下降，仍足以避免使患者染上重症。

另一方面，理論上，完整接種疫苗者，免疫系統中的T細胞，就能發揮保護作用，即使面對變種病毒，其失效機率，仍較抗體來得小。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）認為，既有疫苗是減緩病毒傳播，最有效的措施。萊恩強調，以現有證據來看，沒必要對目前已在使用中的疫苗，做任何改變。

三、Omicron會對經濟帶來哪些影響？

受Omicron影響，外媒預期，美國聯準會（Fed）的貨幣政策調整步調，未必會如想像中鷹派，即使通膨率居高不下，加速緊縮的可能性，仍相對較小。

諮詢機構Bleakley Global Advisors投資長布克瓦（Peter Boockvar）認為，「雖然他們（Fed）必須採取緊縮措施，但不會加速，而是得一步一步來，看能否挺過縮減購債，且不必因新冠病毒停下腳步。」

Fed主席鮑爾則指出，Omicron恐導致勞動市場復甦趨緩、供應鏈問題加劇，通膨將面臨更多不確定性。

投行高盛分析，Omicron可能會減緩經濟重啟時程，假如他國為了防止病毒入侵，實施更嚴格的管制措施，恐使供給短缺的情況，更加嚴重；基於此，高盛在上周出具的報告中，將2021年美國國內生產毛額（GDP）成長率，從先前預估的4.2%，下修至3.8%；隔年的GDP成長率，則從3.3%，下調至2.9%。

四、Omicron將對股市造成多大衝擊？

當前市場觀望氣氛濃厚，投資人最希望得知的，莫過於Omicron對疫情的影響，以及現有疫苗，能否有效對抗Omicron。

ThinkMarkets分析師拉札克拉達（Fawad Razaqzada）表示，投資人的疑問，或許得等上數周，才能獲得確切答案，在此同時，隨著部分投資人獲利了結，或是逢低買進，「我們可以預期，未來幾周，波動性會有所增加。」

即使11月26日「黑色星期五」，美股因Omicron消息重挫、有「恐慌指數」之稱的波動率指數（VIX）飆升逾5成，但今年以來，截至上周五收盤，美股標普500指數，累計仍上漲超過20%。

由歷史數據可得知，自1990年以來，共有19個交易日，出現VIX指數飆升超過40%的現象，其中有18次（比率約95%），標普500指數，會在1年後走高，且平均漲幅達20%。而這項數據，也讓顧問公司Truist Advisory Services首席市場策略師勒納（Keith Lerner），對美股前景，抱持正面態度。

值得注意的是，同樣從歷史數據來看，當股市創下歷史新高（美股在11月26日前不久，才觸及新高），之後1到3個月，將承受較大的下行壓力，且疫情大流行，可能會使波動，變得更為劇烈。

本文授權自今周刊，原文見此。

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