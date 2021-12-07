外資喊買、叫價340元！台達電副總談競爭力秘訣 避企業經營「4字惡夢」

【文．蕭婷方】

台達電（2308）日前因供應鏈缺料導致系統組裝廠缺貨，拉貨動能下降，第三季營收表現不如外界預期，雖然部分外資還是喊「賣」，但日前美系外資最新報告出爐，看好台達電的電動車、汽車產品可以在晶片供應逐步回升下帶動，中長期也看好公司清潔能源相關產品的發展，將在2021年到2025年年復合年增長率上看26%，推動公司盈利能力，因此重申「買入」評等、叫價340元。

台達電子副總裁蔡榮騰今分享秘訣，指出在世界塑造綠色供應鏈趨勢下，ESG成為企業發展最關鍵的一環，而企業經營的最大惡夢，就是被貼上「血汗工廠」的標籤。

上月聯合國氣候變化大會（簡稱COP 26）落幕，顯示各國越來越重視氣候變遷對於人權影響。國家人權委員會今舉辦「「2021台灣人權與企業行動論壇」，邀集中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、台達電子副總裁蔡榮騰、玉山銀行董事長黃男州聚焦世界公司治理與永續經營的趨勢。 吳佳穎攝影

淨零碳排成世界趨勢 ESG資產規模去年超過1兆美元

目前世界歐盟已經提出「邊境碳稅」的政策，日前COP 26訂定全球減碳45％、2050淨零碳排目標，未來美國、日本等國家都可能跟進這波淨零碳排的世界趨勢，將帶動全球產業、供應鏈重整，也將造成金融市場重分配。

舉例來說，挪威、英國、日本、英國等國家已經明定停止販售燃油車的時間軸，增加電動汽車的產業機會；又如比利時、瑞典、英國日本等也明確指出關閉燃煤電廠時程，促進再生能源產業的發展機會。

另據Zerotracker的統計，全球2000大營收企業中，已經有681家、占34％承諾淨零排放；國際品牌廠如Apple、Google等都要求供應鏈碳中和或使用一定比例綠電。

再由金融市場的現況來看，格拉斯哥靜零金融聯盟（GFANZ）銀行、保險公司、投資者、評級公司與供應商共計450多家，資產總計至今高達130兆美元。世界2020年遵循ESG為選股原則的共同基金、ETF募資能力驚人，累積總資產規模超過1兆美元，遠高於整體ETF成長規模；未來，企業獲利關鍵將是ESG，而非品質、價格及獨特性。

資金引導企業抗氣候變遷 黃男州：建立市場機制成關鍵

在台灣，目前行政院也在去年制定「台灣企業與人權行動計畫」，現行法令包括政府採購法、企業創新條例、溫室氣體減量及管理法等，未來也將因應淨零碳排趨勢將現行「溫室氣體管理法」改為「氣候變遷法」，草案預計明年初將送立法院審議；此外，目前政府也規劃將課徵「碳稅」，雖然每公噸二氧化碳價格仍待討論，可預見此舉將劇烈改變台灣企業的生產模式。

黃男州指出，政府端出淨零碳排政策，未來幾年各行各業將會有明確的「永續標準」因應，企業經營也將受到影響，如建築業以綠建築數量計、運輸業則以載運每人每公里的碳排作為指標。

黃男州表示，在企業永續的趨勢下，如何引導資金成為對抗氣候變遷的「市場機制」是關鍵。

黃男州以玉山銀行2019年碳排放為例，發現企業碳排有96.27％來自於融資業務，減碳的唯一方法就是協助顧客完成淨零碳排。在減碳的目標下，玉山進行了「綠色授信」，每筆超過1千萬美元的授信就要通過環境影響評估，也不再提供燃煤發電的融資。並把ESG當做授信條件，顧客排碳量減少、公司治理越好，利率就會越來越低。

黃男州更指出，目前玉山銀行投資金額約 1兆台幣，銀行身為企業股東或債券持有者，會要求被投資方應落實ESG。

企業獲利與ESG緊密相關 蔡榮騰：最怕被貼「血汗工廠」標籤

蔡榮騰致詞時則指出，疫情後影響台灣企業的五大風險，包含國家屬地主義風險、新興科技、供應鏈重組與人才、營運風險，這都與ESG有關；他更在致詞時直言不諱表示，企業經營最大的噩夢就是被貼上「血汗工廠」的標籤，一但被貼上血汗標籤就難以談生意了。

蔡榮騰指出，道瓊指數（DJSI）評比將環境報告、企業環境政策、產品責任、減碳績效等環境面因素納入重要指標，指出ESG對企業經營的重要性。蔡榮騰以「各國碳排放密集度」（以各國碳排放除以人均GDP）為例，台達電子每年以科學減碳為方法降低企業碳排，目前所有工廠生產的二氧化碳來除以公司整體營收遠低於世界平均，也讓台達電子成為唯一代表台灣在聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）中擔任觀察員的企業。

擷取自國家人權委員會活動直播

「好產品是要賺錢，讓所有人過得更好。」蔡榮騰總結，台達電子在電動車、綠電獲利成果佳，企業減碳其實是一種生意，用科學方法研發更好產品，讓世人有更好生活品質。

本文授權自今周刊，原文見此。

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