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陸御用經濟學家「有苦日子要過了」謝金河：他敢用3觀點公開看壞 會得到很大迴響

聯合新聞網 / 今周刊
取自 謝金河臉書
取自 謝金河臉書

【文．謝金河】

這兩天，香港信報最受矚目的是高天佑的新聞點評，他指出中國御用經濟學家李稻葵在出席第十四屆金麒麟論壇時指出，未來幾年是改革開放以來，中國經濟最困難的時期，他說：中國準備過苦日子！

由御用經濟學家親口說出中國要過苦日子，非常不尋常，因為，別人說中國經濟不好，中共總是歸諸惡意攻擊，會被封鎖帳號，這回是御用經濟學家示警，而且是在已經被中央監管的信報刊出，這更不尋常。我的看法是，中央有意透過體制內經濟學家之口，來對仍生活在「厲害我的國」的蟻民打預防針，告訴他們苦日子要來了，別再醉生夢死，要勒緊褲帶，面對未來割韮菜，要有心理準備。

李稻葵預告中國準備過苦日子，有三個核心觀點，一是地方債，他說這次房企出事，債務約5兆人民幣，但地方債高達50兆人民幣，是房企的10倍，地方債才是核心的問題。二是產業鏈的移轉，這次疫情又讓移出的產缐重返中國，但供應鏈移出，可能是長期趨勢。三是碳衰退，歐美加速碳中和，浄零排放，中國手段太猛太急，可能造成更大的傷害。

李稻葵的三個核心觀點都點出中國面臨的問題，他認為中國經濟長期仍看好，但短期會很難熬。敢公開看壞中國經濟的專家鳳毛麟角，李稻葵的示警彌足珍貴。其實去年福耀玻璃的曹德旺最早說出中國要過苦日子，但很快就噤聲，這次李稻葵的話，會得到很大的迴響。

台灣最早說要過苦日子的人是阿扁當選不久的經濟部長林信義，2001年他公開說大家要有過苦日子的準備，阿扁還跳出來說苦日子即將過去！這個苦日子綁在台灣身上將近廿年，現在李稻葵說出這句話，在台灣的多數人都很熟悉！

本文授權自今周刊，原文見此

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