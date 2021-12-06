股海浮沉10年虧損20多萬...上班族改買3檔存股5年獲利曝光 網看傻

【文．林依榕】

今年有許多人投入股市並順利翻身，不論是搶當「航海王」、「鋼鐵人」，都有自己一套投資心得，就有小資族分享買跌幅相對較小的金融股的經驗，—存股滾錢5年且只買3檔，如今獲利翻倍。

這名網友在PTT上發文表示，從20歲退伍後第一份工作開始，就有在投資股票，結果股海浮沉了10年，總成果約負20幾萬，後來某次無意中在書店看到存股相關理財書籍，開始注意到金融股，發現每年都有穩定配息，於是嘗試改轉投資標的。

2016年，當時的他存款約17萬，在南部工作年收約50～60萬，由於住家裡免孝親費，年支出可控制在15～20萬。一開始，他將每個月薪水固定轉2萬去買第一金，如果有加班或兼差就會加碼買進。

一直到2017年除權息前，累計持有25張第一金，2018年注意到玉山金的表現也不錯、配股配很多，因此開始買進，直到2020年除權息前，第一金已經累計持有45張、玉山金40張。

今（2021）年5月因台灣疫情爆發，股價相對低檔，他用信貸加碼買進跌到18元的華南金，「華南金20年平均股利約1.05元，以當時股價18塊算不錯了」。

截至11月底，他已經累計持有第一金51張、玉山金55張、華南金44張，累計5年配息27萬9629元、配股11396股，市值353萬。

圖片來源：取自PTT

對於這5年來的存股投資心得，他表示扣除生活費，幾乎所有的收入都投入存股，相信很多人會覺得不妥，所以目前會逐步增加緊急預備金的金額，也很慶幸這5年來都沒有突發的大筆開銷，「雖然存股真的很無聊，但我還是會繼續存下去」。

不少網友佩服這名上班族的毅力，認為很多人都敗在這種類型的存股「金額太小，看不出來效果」，也表示原PO存股加碼時機實在「無可挑剔」，對於小資族來說「有賺就好，總比一堆沖沖沖到違約爆炸的肥羊好」。

不過也有人表示不同看法，「沒遇到這兩年大噴爆的話，無腦存股可能要沉寂10年才能有感」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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