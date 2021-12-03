沒有便宜的房子了！疫情、升息、打房政策都壓不住 祝文宇打包票：明年房價仍看漲

【撰文 黃健誠】

房價持續上漲，明年仍前景仍一片大好，愛山林（2）日舉行法說會時，董事長祝文宇表示，今年確實房市曾一度受到疫情衝擊，第三季的營收略有衰退，但是，在疫情趨緩後的第四季，公司營收明顯大增，可望追平去年成績。

至於房市明年展望，祝文宇說，預期明年利率仍維持低檔，因此房市後市可期，價格持續向上，而量能則是看區域增加。

祝文宇在法說會上指出，愛山林過去多以代銷案做為營運主軸，但明年會有相當大的轉變，主要是因為今年開始運用庫存土地，包括台北市圓山、屏東、新竹等都將推出建案，未來將從主力業務代銷轉為自建案。

政府後續可能仍會推出打房措施，祝文宇對此認為，這幾年受到疫情影響，資金相當充沛，而世界各國為了救經濟，還是選擇大印鈔票，這也表示資金很多，加上原先對於升息的預期，可能因為新Omicron變種病毒出現的關係而延後實現，加上資金充沛、低利環境及通膨疑慮的影響，房地產仍然會持續上漲。

祝文宇也提到，台灣面臨的物價上漲為全球性的問題，且營業建在缺工、缺料的影響下，也讓住宅造價提高，因此在政府的打房政策上，如果能思考以「疏導」取代「圍堵」，在都會區旁開發更多重劃區、疏導人口至衛星城市等，才有可能壓住房價。

對於明年的房市展望，祝文宇認為，現在的房價上漲，分為民眾買不買得起的區域問題，如新北市許多區域都從5字頭拉到6、7字頭，桃園青埔的單價也都已拉升至40、50萬，再加上預期明年就算升息，利率仍維持在相當低檔的位置，對比早年動輒10%以上的利率，現在就算利率到4%，房價都會持續上揚。

祝文宇說，「便宜的房子沒有了」，房價漲幅與物價、造價及利率相關，因此許多資金都需投入資產，靠著資產的增值來賺錢，因此明年的房市價格持續看漲，量的部分則是分區域有所不同，像是高雄的房價為六都最便宜，但是在台積電相關產業的助攻之下，可能還會再有一波漲幅。

新竹則是因為供給量不足讓房價急漲，而明年愛山林在寶山、香山地區，已與宏國建設合作推出18萬坪「新竹帝寶」，第一期總銷高達300億，預期仍會持續熱銷。

本文授權自今周刊，原文見此。

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