騰訊、阿里巴巴…股價腰斬 大摩卻看好港股 謝金河：11月股市現「1徵兆」

【文．謝金河】

經濟櫉窗背後透露的訊號

2021年剩下最後1個月，剛剛結束的11月股市出現了一個有趣的現象，同一個市場，不同的產業表現都不一樣，這可能是分岐世界出現的第一個徵兆。

以美國股市為例，美國道瓊工業指數11月重挫1135.84，跌幅3.73%，標普小跌0.63%，但Nasdaq小漲0.25%，而有AMD及Nvidia的費城半導體指數卻大漲11.07%；疫情當下，美國生技指數也大跌3.95%。

同樣的情況也出現在中國股市，A股的深圳、上海都上漲，深圳A股上漲4.97%，上海A股上漲0.47%，不過滬深300指數下跌1.56%；最慘烈的是香港，恆生指數大跌7.46%，國企指數下跌6.62%，恆生指數第三季重挫4252點，國企指數跌1937點，11月再出現跌勢，港股已是全球第一個破底的股市，恆生指數從31183.86跌到23175.37，已跌了8000點，國企指數更是創下6年新低，狀況最慘烈。

從A股到H股來看，外國人不易參與的A股市場，到目前為止，步伐仍穩健，但中國以外的，包括在美國上市的中資企業，香港上市的新經濟企業，股價下跌都很慘烈。像阿里巴巴一年內從309.4跌到123.6港元，跌幅超過6成，騰訊也很慘重，接近腰斬等級，在香港非常被看好的平安好醫生，半年來，從148.5重重摔到剩下28.05港元，災情十分慘重。不過，像摩根士丹利從去年到現在都大力看好港股，用盡手段看壞台灣，這個現象十分奇怪。

台股11月上漲440.35，漲幅2.59%，OTC上漲5.53%，在亞洲區表現相對出色；對照日本日經指數下跌3.71%，南韓下跌4.43%，新加坡下跌4.9%，台股已是勇冠三軍了。南韓11出口成長32%，出口表現強勁，但韓元重貶近一成，南韓股市把今年的漲幅全部跌光，背後的問題值得探究。

本文授權自今周刊，原文見此。

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