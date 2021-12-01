遠東遭罰悶燒半年突引爆 徐旭東逼著被表態…中國祭旗寒蟬效應全解讀

【文 / 鄭閔聲、陳葦庭】

「我們將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹『吃飯砸鍋』的事。」11月22日晚間，中國國台辦發言人朱鳳蓮，應記者詢問發表聲明，她呼籲台商「明辨是非」，與台獨勢力劃清界線，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

會出現這份聲明，是源於中國官媒新華社當天稍早報導，台灣遠東集團在中國5省市投資的化纖紡織、水泥企業，因一系列違法違規行為遭罰款、追繳稅款、限期整改，現已處以罰款及追繳稅款約4.74億元人民幣（約20億元新台幣），並收回閒置建設用地。由於國台辦不久前才揚言將懲戒台獨頑固分子及其關聯企業和金主，外界不免聯想，遠東集團是否成了中國政府「殺雞儆猴」的對象。

新華社報導引起國內關注以後，遠東集團旗下的遠東新世紀與亞洲水泥兩家公司，分別在當天傍晚發布重訊證實，集團在中國大陸投資的相關事業，於今年第2季受當地主管機關稽查時發現缺失，共遭罰8862萬元人民幣（約3.85億元新台幣），並已依規定繳納稅、罰款，但對公司營運不構成影響。

對於遭裁罰當下為何未公開資訊？遠東集團的解釋是：「遭裁罰金額未達必須發重訊的程度。」不過，中國官媒拖了半年才揭露訊息，仍讓整起事件多了想像空間。

國台辦的態度也顯得曖昧，既未表明遠東集團是因「支持台獨」遭罰，卻也不否認兩者間的連結。兩天後的例行新聞發布會上，深圳衛視記者將「遠東集團遭罰」與「國台辦對台獨關聯企業和金主會採取什麼措施」合併成同一個問題，朱鳳蓮也輕巧地將答案一分為二，先強調執法部門開罰是「以事實為依據、以法律為準繩」，接著才重申打擊台獨的堅定立場。

但官方「側翼」說的話，可就直白得多。《人民日報》海外版11月26日刊出一篇題為「吃飯還砸鍋，絕對不行」的評論，直指中國對遠東集團開罰，「是國台辦本月初表態絕不允許台獨頑固分子及其關聯企業和金主在大陸謀利之後，首次有明確警示意味的出手。」

學者：陸開鍘是政治性宣示

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳分析，朱鳳蓮未明確否認遠東集團遭罰與「台獨金主」有關，代表國台辦對兩者之間的連結「沒有異議」，可見中國官方揭露遠東企業遭罰，完全是政治性宣示，「選擇徐旭東這樣有外省背景、政治立場偏藍的企業家，更具有清楚的象徵意涵。」

遠東集團董事長徐旭東過去從未發表任何支持台獨的言論，卻成為中國政府祭旗對象，確實令人玩味。一位與徐旭東熟識的紡織業人士就說，「你去業界問一輪，沒有人會相信遠東集團支持台獨，甚至不會有人相信徐旭東偏綠。」

遠東集團事業版圖龐大，不乏必須與政府頻繁交涉的特許事業，身為集團大家長的徐旭東，無論藍綠執政，都與當權者維持良好互動。但中國上海出生的他，一向主張政府應改善兩岸關係、借助中國市場帶動台灣經濟成長；2008年馬英九當選總統後7天，徐旭東就高調飛往上海，擔任跨兩岸「遠東建築獎」頒獎人，成為選後第一位「登陸」的台灣大企業家。

4年後的總統大選，徐旭東不僅是公開力挺「九二共識」的重要企業家之一，就連馬英九選戰期間提出的「兩岸和平協議」構想也受到他高度讚賞，親藍色彩鮮明。雖然近年他漸趨低調，不再表態支持特定總統候選人，但去年總統大選他依舊以集團10家公司名義，提供國民黨總統候選人韓國瑜1千萬元政治獻金，反倒是蔡英文申報的財務報表裡，找不到遠東集團的捐贈紀錄。

儘管在總統層級較屬意能維持兩岸友好氣氛的國民黨，但徐旭東在政治獻金的「投資」或「押寶」，不全然受意識形態左右。例如2008年總統及立委選舉期間，遠東集團對藍營政治獻金7千7百萬元，同時也挹注綠營4千3百萬元。

「集團（處理政治獻金）的原則就是藍綠都押，只是現在藍的比較弱一點，所以綠的押得比較多。」一位遠東集團內部人士透露，事業版圖龐大的徐旭東雖一向與人為善，不吝提供政治人物競選經費，唯一的要求是每筆捐款都要取得收據、如實申報，但評估捐贈對象與金額時，也難免會有「實際面」考量。

檢視遠東集團歷次選舉的捐贈對象分布，看得出徐旭東對政治風向的敏銳程度。

以2012年立委選舉為例，遠東集團提供45位立委候選人政治獻金，捐贈總額為4780萬元新台幣，其中，國民黨籍候選人獲3030萬元，民進黨籍候選人1450萬元，兩黨獲贈比率與當年各自在國會斬獲的席次比相當接近。但隨著藍綠版圖消長，2020年遠東集團對47名立委選將捐贈的5千8百萬元中，有近7成流向民進黨候選人、國民黨僅獲28 ％。

這一筆筆帳，台灣民眾或許沒興趣細算，中國政府卻不肯輕易放過。《人民日報》海外版評論就攤開遠東集團的政治獻金紀錄痛批，「商人講究和氣生財，兩面下注在一般情況下或許情有可原，但如果商人支持的其中一方正在從事分裂國家的活動，那就不但違背道德準則，更有觸犯法律的風險……，在國家領土主權和民族大義的大是大非面前，沒有兩面下注、誰都不得罪的可能！」

早在新華社報導之前，11月16日，YouTube頻道「軍政速遞」就已點名12家「台獨金主企業」，遠東集團就被列為行政院長蘇貞昌（月初被國台辦列為台獨頑固分子）金主。

「軍政速遞」追蹤人數雖不及6萬人，上傳的影片也充斥穿鑿附會的虛假資訊，但連這樣的頻道，都能查到遠東集團的捐款資訊，涉台機構當然早已有所掌握。

張五岳指出，至少在過去3屆總統大選中，遠東集團都是台灣捐贈政治獻金數字最高的大型企業，國台辦拿遠東集團開刀的用意非常清楚：台商只要想繼續在大陸做生意，就不能對綠營候選人提供任何檯面上的政治獻金。

「國台辦出手以後，企業界對民進黨的公開政治獻金數字一定會減少，但在台灣的現實政治生態下，企業只對藍營捐錢並不合邏輯，合理的推估是藍綠陣營的政治獻金都會明顯下降。」張五岳說。

徐來往綠營要角 忠誠度遭疑

讓遠東集團被盯上的，不只是政治獻金的分配，過去5年多來，中央由民進黨執政，徐旭東與綠營要角的交往頻繁，也使他的「忠誠度」備受對岸質疑，成為開刀對象。

「遠東一直是在跟政府做生意，像銀行、遠傳這些重要事業，都要接受政府監管，徐旭東一定會和執政團隊密切互動；幾年前亞泥在花蓮的採礦權能展延，民進黨一定也有幫忙，對岸一定都看在眼裡，再加上徐旭東這幾年不跑大陸、在台灣做政治關係又這麼高調，當然會惹大陸人不高興。」一位遠東集團前員工觀察。

「被罰的理由，就是遠東和大陸官方對環保法規的認知不一樣，大概就是我們以為這樣做就合法，但對方來檢查認為不合法；稅的部分也是，之前對方說不用收，現在他們又覺得需要了。」一位熟悉遭罰始末的遠東集團人士坦言，他個人的感覺，確實是中國政府「硬要找個理由罰我們」。

另一位遠東集團高階經理人透露，今年4月，位在桃園內壢、斥資百億元設計興建的遠東國際會議中心舉行動土典禮，徐旭東邀請桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花、文化部長李永得共同主持；到了5月，遠東在中國的事業體就陸續遭執法單位上門稽查，內部因此猜測，這場匯集民進黨政務官與明日之星的活動，是觸怒中國官方的導火線。

這位高階經理人推測，中國政府出手後未立即讓消息曝光，可能是希望徐旭東親自出面給個說法；但據他了解，半年來徐旭東始終沒有動作，直到新華社刊出報導後隔天，才親自召開內部會議。情緒一向豪放外顯的徐旭東，當天心平氣和地花40分鐘說明事件經過，並宣示個人在政治上持中立態度，會議還全程留下文字與影音紀錄，用意可能是間接向中方表明立場，一切都像是早有準備。

11月30日，中國官媒揭露遠東集團遭罰後8天，徐旭東以「資深工業人」身分投書《聯合報》，公開表態反對台獨。「『維持現狀』一直是最多數台灣人的主流民意。我也跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係『維持現狀』，我更一向反對台獨，支持辜汪香港會談時主張的九二共識，並和美國與國際態度一致，支持一中原則。」他說。

一個「與台獨距離遙遠」的企業遭中國開鍘，董事長還親自為文剖明政治立場，不免在業界掀起一陣波瀾，甚至出現寒蟬效應。

一位金控高層就分析，中國政府選擇對遠東集團出手，背後動機絕對是政治考量，台商一定會思考：「連這麼大的企業都會遭殃，誰敢確定自己不會有事？」

工商協進會理事長林伯豐雖傾向用「個案」看待遠東遭罰，預期遠東落實當地執法單位要求後，事情就能告一段落。但他也坦言，這次事件過後，在中國做生意的台商，對於明年九合一選舉的捐款對象，勢必會更加謹慎。

陸思想審查目標轉向台商

儘管國台辦一再強調執法單位是「以事實為依據、以法律為準繩」，但台灣智庫執行委員賴怡忠指出，雖然國台辦強調一切依法行政，但徐旭東主動投書「自清」，只會強化外界認定中國政府從來不是依法而治的形象，「依國台辦的標準，支持台灣的企業就是台獨企業，中國政府也可以對任何台商、甚至是支持台灣自由民主的外國企業，做對遠東集團一樣的事。」

遠東集團遭罰、眾多企業遭點名為「台獨金主」，意味著中國涉台單位與民間網軍，已開始將「思想審查」的目標指向台灣企業，為台商在中國的發展環境，又增添一層不確定的陰影。

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