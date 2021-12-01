瘋買房抗通膨？「效果恐有限」劉憶如示警：一旦升息...房貸首當其衝

【文．林依榕整理】

通貨膨脹是全球近期關心的議題，財政部前部長、香港北威國際集團董事總經理劉憶如指出，台灣消費者物價指數（CPI）雖然相對美國溫和許多，但通膨問題一直存在且「不會這麼快結束」，不少人想買房抗通膨，她認為這種方式並不適合在「停滯性通膨」的環境下操作。

劉憶如29日出席「通膨避險策略」研討會受訪時表示，去年發QE（量化寬鬆）的時候，就知道會有通膨了，只是不知道什麼時候來；綜觀全球，台灣的消費者物價指數（CPI）雖然相對美國溫和許多，但是10月CPI為2.58％，但躉售物價指數（WPI）卻高達14.78％，代表大宗物資以及生產端的成本不斷攀升，尚未完全轉嫁到零售商或消費者端，她預測「通膨不會這麼快結束」。

面對通膨來襲，不少人將黃金、比特幣、大宗原物料、抗通膨債券、房地產當作抗通膨資產投資，其中比特幣目前漲幅遠遠超過黃金，劉憶如卻提醒投資人，「不能因為黃金白銀現階段沒有表現，就把它排除在抗通膨資產當中」，因為當通膨真正來臨時，保守的投資者仍互會選擇黃金而非比特幣。

此外，對於國內近期瘋買房抗通膨的現象，劉憶如表示，以短期來說，買固定資產如黃金、房地產確實有些效果，可是長期來看變數太多、變動太大，能有多少效果很難說，況且「一旦升息，首當其衝就是房貸，也不利投資」。

劉憶如說，美元近期表現不錯，今年恢復了一些去年水準，但這是因為短期內大家對美國升息有期待，「誰升息誰吸引資金」，導致資金湧入美元。

若長期來看，因為美國實在發太多鈔票，光是過去20年，債務就從3.5兆逼近到29兆，但是GDP卻只增加1倍，如此「債台高築」的狀況下，引起外界不小疑慮也為美元帶來巨大威脅，「這是一個很大的警訊」!

對抗通膨難道沒有其他合適的投資標的嗎？劉憶如認為，近期對抗通膨相當熱門的通膨債券（TIPS），或許值得保守型投資人留意。

她表示，通膨債券（TIPS）在通膨超過一定門檻時會有「還本機制」，舉例來說當通膨超過8%，TIPS會提供8%報酬，投資人扣除-2%殖利率，仍有6%正報酬。除了個人投資，劉憶如也肯定目前政府研擬調降汽柴油貨物稅、大宗物資關稅等政策，她表示，如果真的能夠降稅，也會有助減緩台灣國內的物價壓力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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