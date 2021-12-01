後悔沒有早點從台積電離職？過來人曝「未來發展」：很多離不開都是自己沒能力

聯合新聞網 / 今周刊
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

【文．張家麒】

有發展性、薪資待遇好的工作，是許多求職者的願景。不過通常要符合這兩項要求的公司，並不好找，即便真的有這樣的工作，通常相對要付出的努力和犧牲，也一定比其他職缺要來得辛苦。

台積電就是許多人擠破頭想進去的企業。有名網友表示，台積電薪水很高，但相對來說壓力也很高，讓人好奇裡頭的人「職涯規劃」如何？會想久待、還是多久之後會離職？

該網友於PTT八卦板發文表示，台積電可以算是國內最夯的公司，薪資高，不過工作也相對高壓許多，他好奇發問，「待在台積電幾年想走？會後悔太晚走嗎? 之後有沒有更好的發展？還是會後悔自己太早走？」

有許多網友人認為離職要三思，「出來真的沒人要，我找快1年才找到工作，薪資高，根本很多公司不敢請」、「離開GG沒人要最大原因是開要跟GG一樣薪水，要是願意被砍半，滿多公司搶著要」、「真實的情況是，系統廠不太找GG出來的，因為給不起差不多的年薪就算你願意降薪，系統廠也不太敢收，怕待不久」、「錢太多捨不得走」。

反之也有一派覺得，離職之後比較好，「後不後悔是看你離開後的機遇與努力」、「轉職時利用GG的名聲、package才能拿的多，其實能力沒很好，都是靠GG名聲庇蔭」、「沒物慾隨時可以走，有物慾被綁一輩子」、「離開後悔代表能力不好，在外面沒那個價碼」。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

想改變職涯？你可以從生活中找線索

台積電不是對手？！2企業薪水比它好甚至多3萬　他點出關鍵「台積電沒人比得上」

要疫苗卻拒絕美豬的行徑是「渣男」！？日本砸重金補貼台積電　台灣應拒絕再當溫室裡的巨嬰

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

田裡的鞋王》向低利代工Say No！拒絕愛迪達300億訂單 年營收逼近600億寫下台廠最狂傳奇

這是一個台灣代工廠敢向國際一線品牌客戶悍然說「不」的故事。 故事，要從台南市佳里區一家四周環繞稻田的老牌鞋廠說起，這家鞋廠，叫做「清祿鞋業」。

遠東遭罰悶燒半年突引爆 徐旭東逼著被表態…中國祭旗寒蟬效應全解讀

遭中國開罰消息曝光後，遠東集團董事長徐旭東投書媒體，強調自己「一向反對台獨」。 但國台辦的大動作，不只是要台商表態輸誠，更是畫下一條「不能對綠營捐贈政治獻金」的明確紅線。

李安、魏德聖都找他！清過下水道、三餐吃白吐司...小小油漆工苦熬20年奪金馬：領獎那天我才像個人

明星耀眼、導演神氣，但每部電影背後，都有更多專業技術人員，一起打造這個夢。「質感師」陳新發苦熬一身本領，為電影中所有細節，塗抹上了「時間」。

聯電的「陸客」紅利不再！中國官方砸150億助中芯背後 台灣半導體業者該省思的事

為什麼一則中國官方基金的投資新聞，被認為將衝擊台灣晶圓代工二哥？當中國傾國家之力發展半導體，身在台灣的我們又該如何去思索這一局？當彼岸的產業大帆揚起，可能被衝撞的，又豈止此岸的一家公司。

瘋買房抗通膨？「效果恐有限」劉憶如示警：一旦升息...房貸首當其衝

通貨膨脹是全球近期關心的議題，財政部前部長、香港北威國際集團董事總經理劉憶如指出，台灣消費者物價指數（CPI）雖然相對美國溫和許多，但通膨問題一直存在且「不會這麼快結束」，不少人想買房抗通膨，她認為這種方式並不適合在「停滯性通膨」的環境下操作。

後悔沒有早點從台積電離職？過來人曝「未來發展」：很多離不開都是自己沒能力

有發展性、薪資待遇好的工作，是許多求職者的願景。不過通常要符合這兩項要求的公司，並不好找，即便真的有這樣的工作，通常相對要付出的努力和犧牲，也一定比其他職缺要來得辛苦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。