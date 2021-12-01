後悔沒有早點從台積電離職？過來人曝「未來發展」：很多離不開都是自己沒能力

【文．張家麒】

有發展性、薪資待遇好的工作，是許多求職者的願景。不過通常要符合這兩項要求的公司，並不好找，即便真的有這樣的工作，通常相對要付出的努力和犧牲，也一定比其他職缺要來得辛苦。

台積電就是許多人擠破頭想進去的企業。有名網友表示，台積電薪水很高，但相對來說壓力也很高，讓人好奇裡頭的人「職涯規劃」如何？會想久待、還是多久之後會離職？

該網友於PTT八卦板發文表示，台積電可以算是國內最夯的公司，薪資高，不過工作也相對高壓許多，他好奇發問，「待在台積電幾年想走？會後悔太晚走嗎? 之後有沒有更好的發展？還是會後悔自己太早走？」

有許多網友人認為離職要三思，「出來真的沒人要，我找快1年才找到工作，薪資高，根本很多公司不敢請」、「離開GG沒人要最大原因是開要跟GG一樣薪水，要是願意被砍半，滿多公司搶著要」、「真實的情況是，系統廠不太找GG出來的，因為給不起差不多的年薪就算你願意降薪，系統廠也不太敢收，怕待不久」、「錢太多捨不得走」。

反之也有一派覺得，離職之後比較好，「後不後悔是看你離開後的機遇與努力」、「轉職時利用GG的名聲、package才能拿的多，其實能力沒很好，都是靠GG名聲庇蔭」、「沒物慾隨時可以走，有物慾被綁一輩子」、「離開後悔代表能力不好，在外面沒那個價碼」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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