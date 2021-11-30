總忍不住拿起來滑？專家列7點「手機成癮症」 3招擺脫控制、改善睡眠

【文．翁申霖】

3C產品充斥著現代人的生活，尤其以智慧型手機更是如此，幾乎無時無刻手機不離身，無聊時就拿起來「滑一下」，透過網路世代與外界有更多的連結；然而，「手機成癮」有可能會對身體帶來負面影響，包括影響睡眠品質、加重眼部負擔等。

對此，有日本節目邀請到專業醫師，列出7大點自我檢視是否患了「手機成癮症」，更提出簡單3招減少使用手機的方法，藉此改善失眠問題。

日本節目《世界一受けたい授業》其中一集以「手機成癮症」為主題，邀請到瑞典精神醫學專家兼暢銷書作家Anders Hansen，解答現代人沉迷手機的原因，Anders Hansen先是列出7個問題，大家一起自我檢測看看，經常滑手機的你是否也患上「手機成癮症」。

1. 錯過最新消息，會感到不安嗎？

2. 常會誤以為聽到電話或通知的鈴聲嗎？

3. 有隨身攜帶行動電源的習慣嗎？

4. 需要記錄文字資訊時，會以拍照來取代筆記嗎？

5. 遇到想不起來的事情，會馬上拿起手機開始搜尋嗎？

6. 與人聊天時會不自覺拿起手機開始滑嗎？

7. 吃飯時會使用手機嗎？

Anders Hansen提醒，如果中了3個或以上，就要注意自己用手機的習慣；如果中了5個或以上，就表示情況嚴重且很大機會已患上「手機成癮症」。

他表示，現代人之所以一有空就拿出手機滑、漫無目的地瀏覽，主要原因是出在「這個行為可以讓大腦釋放出讓人快樂的多巴胺」，Anders Hansen解釋，當大腦接收到如雪片般飛來的新資訊時，腦內分泌的多巴胺就會增加，讓人不自覺拿起手機尋找快樂。此外，在社群平台的影響下，人們會思考「自己PO出的貼文是否會獲得更多的按讚數」，諸如此類不確定的原因也會影響大腦產生多巴胺。

2大實測案例曝光 精神集中力容易遭手機「支配」

節目中以實際案例來說，案例一：

國外曾有一個集中力測試的研究，這項研究請來3個學生同時進行實測，學生A將手機放在書桌上；學生B將手機放到衣服口袋；學生C則把手機放到另一個房間中，並且將3支手機全調成靜音。

結果出爐發現，學生A的成績最差、而學生C的成績最好；會產生如此結果是因大腦需要下意識隨時提出「無視」手機存在的指令，若把手機放在看得到的地方反而會使注意力分散，難以達到最佳的精神集中力。

案例二：

哥倫比亞大學（The University of British Columbia）同樣有研究顯示，人們用餐時將手機放置在桌上的話，會降低聊天的集中力。節目邀請到一對夫婦進行實測，當桌上沒有手機時，兩人的集中力指數分別為27.0與43.9，後來隨著太太將手機放到桌上後，其集中力開始出現明顯下降，而丈夫的集中力則顯著上升；透過這個實驗再次證實，當手機放在視線內時就會降低人們的集中力。

Anders Hansen建議，想要降低對手機的依賴程度，最好的方式是「將手機畫面變成為黑白色，相較於彩色畫面來說，黑白色的吸引力更低」；而重度使用手機也會嚴重影響睡眠品質，Anders Hansen也提出簡單3招改善，分別是「1.睡前一小時關掉手機、2.不將手機帶入房間、3.另外準備鬧鐘，不要使用手機的鬧鐘功能」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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