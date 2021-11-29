珍珠港事變80年 為何陸行徑與當年日本相似？北京「這2點」令外界憂心

【文．劉煥彥】

下周二（12月7日）將是日本偷襲夏威夷珍珠港的80周年，這場戰役使美國正式加入第二次世界大戰，形成以日本、德國及義大利的軸心國，對抗以美國、英國、中國為主同盟國的局面，並使當時的日本帝國在三年八個月後覆亡、國土一片廢墟，超過200萬日本軍民死亡。

80年後的今天，亞洲再次出現大國對抗，這次是中國與美國的較量，從貿易、科技、軍事、政治制度到意識形態都有。

無巧不巧，外交界人士、歷史學家及新聞界發現，由習近平主導的中國，如今在國際舞台上的諸多作為，與80年前的大日本帝國，在不少地方驚人地相似，不僅讓人想到，難道歷史在東亞重演？

觀察家指出，21世紀的中國，至少有兩個狀況令人擔憂，一個是儼然與全世界為敵及「戰狼外交」做法；一個是內部決策體系僵化，這兩點多少都可以在80年前的日本作為上看到。

中國輸出威權體制 有如1930年代日本對抗英美

中國在當今對外關係的強硬作風，類似80年前的日本帝國，這點在去年就已經被提出來，直到今年還被繼續各國專家討論。

日本經濟新聞報導，日本學習院大學法學部教授井上壽一指出，從1930年代至1941年，全世界被分成日德義三個軸心國，以及以英美兩國為首的集團，可視為法西斯主義及民主價值之間的意識形態之爭。

「今天的狀況有點類似1930年代，也就是中國自豪於其威權體制的成功，並且挑戰民主國家。」

中國外交圈高層撰文警告 「四面樹敵是最糟糕的外交戰略」

早在去年夏天，中國內部就有專家為文警告，「戰狼外交」、與各國為敵的做法，與中國傳統文化背道而馳，恐怕使中國的朋友愈來愈少，這個看法曾在中國內部引起激烈討論。

曾任中國駐辛巴威大使、舊金山總領事及北京外交學院副院長的袁南生，去年撰文指出，1941年日本在偷襲珍珠港之前，已經犯下一連串錯誤，中國應該要記取日本80年前的教訓。

去年9月他在專文中指出，「不與多國同時對抗，是中國千年外交的一個基本規律。四面樹敵是最糟糕的外交戰略與策略。無數歷史事實證明，與多國對抗，不僅是國家的外交災難，更是國家全域性的災難。」

他以1941年的日本為例，日本偷襲珍珠港，導致日本同時與英國、法國、蘇聯、澳洲及中國等國家處於戰爭狀態。

圖／PearlHarbor.org

袁南生也引述美國歷史學家戴蒙（Jared Diamond）在《劇變：人類社會與國家危機的轉捩點》書中內容，提到1930年代日本帝國統治者高估自己能力，帶來毀滅性後果。

「1941年，正在侵華的日本同時對美國、英國及荷蘭發動突襲，儘管當時日本與蘇聯隨時可能重燃戰火。日本對英國發動進攻還意味，向英國在太平洋地區的領土 - 澳大利亞及紐西蘭開戰，日軍隨後轟炸澳大利亞。」

「1945年，美國兩顆原子彈在日本長崎、廣島爆炸，蘇聯對在東三省的日本關東軍反擊。同年8月15日，日本最終走向了無法避免的結局 - 無條件投降。」

袁南生言論轟動大陸網路圈 過了近一周才被封鎖

日本經濟新聞去年9月曾報導，袁南生身為職業外交官，又曾任中國外交部專門訓練外交官的外交學院黨委書記，因此他這番言論頗有份量。

不僅如此，他這篇文章在中國網路上引起極大討論及正反兩方爭議後，將近一星期才被封鎖。一位消息人士透露，「這表示領導層中的某些人認同他的看法」。

圖／China Daily

當年日本陸海軍權鬥激烈 類似目前北京內部狀況

日經分析也提到，戰前日本與當今中國的另一個相似處，就是決策體制過於僵化。在戰前日本的政府中，陸軍及海軍的權力鬥爭激烈，因此未能釐清國家戰略的優先順序。雙方無法協調，最後是同時與美國、英國及蘇聯為敵。

如今中國似乎走向與當年日本類似的方向，若北京想要與美國做戰略競爭，就應該改善、加強與亞洲及歐洲各國的關係，藉此孤立美國。

然而，中國做法完全相反，不僅對外態度強硬、作法強硬，而且在與美國對立之外，也同時槓上了澳洲、歐洲、印度，以及部分東南亞國家。

日經分析指出，由於習近平一手掌握大權，北京的溫和派或理智派或許很難拉回對外強硬派的作為，或是講出「不符合政治氣氛」的真話。

根據外交圈消息人士的說法，中國政府及解放軍內部的不同勢力，根據對習近平想法的解讀彼此競爭，競相提出野心勃勃的政策，就只是想獲得習主席的關愛，但習本人不清楚下面的人這些心態。

即使不能解決問題 美中仍應定期辦高峰會

日經報導提到，80年前的教訓是，美中兩國必須維持外交及安全的對話管道，儘管兩國在意識形態及人權等問題仍有頗大歧見。

曾任日本駐聯合國副代表的政治學者北岡伸一認為，「只有習近平才能在南海及台灣等問題上拍板，美國與中國，還有日本與中國，都應該更常舉行領袖高峰會。就算不能解決問題，保持（雙方高層）穩定接觸還是重要的」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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