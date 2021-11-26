真的好想出國玩！明年第二季可望見出境旅遊曙光？阿聯酋台灣區經理這樣說

【文 黃健誠】

受到COVID-19疫情影響，無論台灣或世界多數國家都已實施邊境管制已久，也讓民眾對於出國旅遊這件事，只能有所期待，卻始終無法實現，但是，近期情況似乎有了轉機。

除了台灣向來對於疫情控制得當以外，隨著前一段時間國際疫情趨緩，台灣陸續有討論「旅遊泡泡」的消息傳出，雖然近期歐美地區疫情再次有升溫之勢，仍讓民眾對於出國旅遊充滿期待。

最近傳出台日之間旅遊泡泡正在商討的消息，有旅遊業表示，看好明年可恢復國際旅遊等，顯見無論航空業、旅遊業都已默默布局明年的出境旅遊市場。

過去台灣民眾飛往歐洲各國最常搭的阿聯酋航空，在疫情爆發的這兩年來，歷經裁員、無薪假後，近期宣布預計在今年年底恢復7成載客量，也將讓原有的A380客機重返天際，甚至大舉招募人才，而最近也有不少航空公司開始促銷明年的機票，航空業對於疫後旅遊商機抱持一定期待。

一度受疫情重擊 航空業樂觀看待後市 阿聯酋從裁員到恢復7成運能急招人

對此，阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻(Sultan Alriyami)接受專訪時也證實，阿聯酋航空確實已有所布局，隨著全球疫苗快速施打，各國陸續放寬旅遊限制，目前已全數召回疫情爆發時選擇休無薪假的飛行員與機組服務人員，現在也需要更多的飛行員、機組服務人員、工程專家和地勤人員，投入日漸擴張的營運業務。

阿聯酋航空提供 阿聯酋航空提供、達志

未來似乎能逐漸脫離疫情籠罩的陰影，不過，談起過去兩年來航空市場的變化，譚禮旻表示，新冠肺炎疫情對大多數產業都造成巨大影響，特別是旅遊業承受的打擊最大，阿聯酋航空業務在過去兩年間，必須做出艱難的決定，包括依據邊境管制限制來減少航點與航班、縮減員工規模。

不過，阿聯酋航空仍維持與政府當局的密切合作，依市場需求及實際營運情況逐漸恢復運作，逐步踏實且負責任地根據旅客的需求，重建阿聯酋航空的飛行網絡和運能。

譚禮旻提到，目前阿聯酋航空飛行網絡涵蓋全球120多個城市，已達到疫情前9成的規模，預計在今年年底恢復7成載客量；A380客機也逐漸在需要額外運能的熱門航線恢復服務，預計2021年底將有超過50架A380客機重返天際，為28個航點提供服務。

對於國際旅遊，譚禮旻也說，目前觀察到旅客逐漸恢復對空中旅遊的信心，這讓飛行需求再次提高，雖然台灣現在仍實施邊境管制，要求所有入境旅客與居民進行隔離，這讓阿聯酋航空在台灣市場業務發展仍受到限制。不過，隨著旅行限制逐漸放寬，台灣企業與消費者也能慢慢對旅遊恢復信心。

現在搭乘阿聯酋航空出國的旅客以留學生、居住在海外的台灣旅客，以及為了必要目的而出國的旅客為主；入境方面受邊境管制及隔離要求等因素影響，若非必要的旅程，許多旅客也會避免到台灣，因此入境旅客的數量較低。

提到對未來疫後的旅遊商機，譚禮旻表示，目前阿聯酋航空除了逐漸恢復航點及運能外，也已做好充分準備提供旅客出入境服務，像是為各種防疫措施、為旅程中確診COVID-19的旅客支付醫療及隔離費用、機票有效期限延長兩年等政策，都已先在疫情中為旅客提供更多保障，相當期待未來重啟國際旅遊。

明年第二季可望見出境旅遊曙光 未來「疫苗旅遊護照」是重點

譚禮旻對於恢復國際旅遊顯得相當有信心，旅行業也樂觀看待未來的出境旅遊市場。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，從目前的狀況看來，最有可能看見出境旅遊曙光的時間點，初估為明(111)年第二季，主要的原因在於台灣的疫苗施打覆蓋率逐漸提高，國外如日本接種完整兩劑疫苗的覆蓋率也很高，雖然台灣的防疫政策仍較為保守，不太可能像美國一樣，完整施打兩劑就可以入境免隔離。

但是，未來在疫苗覆蓋率提高至一個程度後，邊境如何開放會再成為下一個討論的重點，因為沒打疫苗的民眾與施打完一劑或兩劑的民眾，可能在回國境管措施上就會有所差異，因此在台灣疫情穩定的前提下，未來覆蓋率持續提高後，勢必會做出部份開放的措施。

至於近期常被民眾熱議的日本旅遊泡泡，游國珍說，旅遊泡泡討論熱度會下降，隨著國際間有更多國家與病毒共存後，更重視的是「疫苗旅遊護照」這個議題，且多數國家也不可能永遠維持清零政策，所以未來若疫情流感化，無論去哪個國家都有可能確診，或許COVID-19會變得像感冒一樣的存在，出國就帶著常備用藥。

達志

游國珍也說，近期已陸續有航空公司或旅行社開始恢復活動，甚至日本最近疫情趨緩，曾邀請台灣的旅行業者組成考察團，如雄獅在東京的分公司，就已派員前往。

出國旅遊這件事，似乎已逐漸露出曙光，未來旅遊復甦後，剛開始民眾還是會選擇如日本等較為短程距離，做為旅遊目的地，且考量旅遊意願及安全性，台灣仍會成為日本第一大的出境國家。

旅行業期望明年可以見到恢復國際旅遊的曙光，游國珍說，雄獅對此早已做好準備，像是組織架構、網站及機加酒等對接，就等待國境開放時即刻推出。

除了龐大的國人出境旅遊解封商機外，像是之前雄獅在國內旅遊上推動一系列的行動，如藍皮解憂號已向國外多個國家的人民推廣，期待在疫情之間的「蹲點」行動，能在國境開放後，得以用更高的國旅品質迎接從國外來的旅客。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

三星對上了台積電！ 擬砸4700億台幣新設德州晶圓廠 攻先進製程 但想趕上台積還有這三大難關

台積電拍板日本、高雄設廠》外資曝「最大亮點」，估三星面臨掉單危機

台積電今天「交作業」給美國 為何三星焦慮到不行？ 原來擔心華府 更憂心北京「有樣學樣」！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】