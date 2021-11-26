AMD市值快追上幾十年來的霸主Intel！ 謝金河：小蝦米將打敗大鯨魚

【文 謝金河】

事在人為：小蝦米即將打敗大鯨魚

投資股票第一件大事是選對核心經營者，人對了，後面才會順。昨天全球半導體產業的大事是AMD市值可能快要追上過去幾十年來都是霸主的INTEL！昨天AMD收盤157.8美元，市值1914億美元，InTel收盤49.76美元，市值2018億美元，雙方差距104億美元，看起來在很短的時間內，AMD市值會超越InTel，這是半導體產業不可思議的大事。

從2000年以來，InTel股價一度到70.15美元，市值2845億美元，InTel加上微軟撑起的Wintel架構，獨霸PC產業將近廿年。

進入AI時代，從CPU到GPU，讓Nvidia及AMD開始崛起。1969年成立的AMD一直以來經營都虧損，2014年10月找來蘇姿丯當CEO，那個時候，AMD股價最低跌到1.61美元，市值只有19.52億美元，大約不到InTel的1%，沒想到只有7年的光景，蘇姿丰徹底翻轉AMD。

今年第三季，AMD營收9.23億美元，EPS從前一年的0.32到0.75美元，毛利率從44%拉升至48%。在這一波元宇宙概念熱潮中，Nvidia及AMD成為費城半導體指數雙尖兵，Nvidia市值迅速超越台積電，達8661.75億美元，成為全美第七大市值企業。AMD也扶搖直上，最高到161.88美元，正好是蘇姿丰到任時最低價1.61美元的100倍。

蘇姿丰在短短七年內，把AMD市值膨脹100倍，市值增大1900億美元以上，這是不可思議的成就。蘇娑丰是台南的女兒，Nvidia的黃仁勳也來自台南，在半導體產業的世界，再把台積電，聯電，聯發科，力積電，世界先進等加上去，這個畫面很有想像空間。

本文授權自今周刊，原文見此。

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