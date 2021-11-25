元宇宙概念股買著放就對了？宏達電、網家殷鑑不遠…久抱不放有點危險

【文．呂玨陞】

元宇宙是近期投資市場最火燙的話題，刺激沉寂已久的宏達電股價翻倍，相關概念股無不大漲。只不過，在這題材滿分、實際獲利卻遙遙無期的族群，投資人該如何擬定投資策略？

10月以來，股市最熱門的話題莫過於「元宇宙」這個名詞，國內外不少被點名的相關概念股股價陸續噴出。台股之中，宏達電（2498）的虛擬實境VR裝置就被認為將受惠於元宇宙趨勢，概念簇擁下，短短3周，股價就翻了1倍以上。

當然，題材雖然火熱，但畢竟元宇宙世界的完整實現為時尚早，宏達電甫公布的第3季業績數字也呈虧稅後損擴大狀態，那麼，投資人當下究竟應該如何面對這個發燙題材呢？

想跟進元宇宙熱潮

先參考想像題材的經典案例

對此，群益投顧研究部副總裁曾炎裕首先表示，美股中與元宇宙最相關的公司應屬Roblox（詳見本刊第1272、1287期），其所設計的遊戲，基本上就是虛擬世界概念的充分實現，但是在這波元宇宙題材之下，「Roblox價股卻幾乎沒有反映。」他認為，這暗示著現階段資本市場僅是反映「元宇宙」三個字所引發的題材想像，而並未觸及「元宇宙」虛擬世界的具體商機分析。

他認為，類似這種「藉由新科技名詞引發想像、卻還無法具體分析商機」的題材，過去10年內亦有不少案例，投資人或可從中得到應對策略的參考。

最經典的案例，就是2013年開始備受市場關注的「3D列印技術」。

當時，連時任美國總統歐巴馬都盛讚3D列印是第3次工業革命，3D列印的應用與技術如雨後春筍被市場和媒體挖掘、報導，任何牽扯到3D列印軟硬體的公司，都有機會成為市場寵兒。

不過題材來得快，消失得也很快。現在回過頭來看，當時炒得風風火火的3D列印，似乎沒有為日常生活帶來「有感」的進展，3D列印產業從龍頭到旗下各種供應鏈，股價只經歷了煙火般短暫的璀璨表現。

全球3D列印龍頭公司是美國的3D system（股票代號：DDD），股價在2013年翻了超過1倍，從不到45美元，2014年初最高漲到96.42美元。接下來股價跳水，一路從最高點滑落至30美元左右，縮水超過3分之2，後續一路走低，股價躺平，至去年底才稍有好轉。

至於台灣的3D列印概念股，現在已經改名為南良（5450）的寶聯通，是台灣的3D印表機製造大廠。2014年1月開始，公司股價也從每股不到15元的價格，最高漲至29.45元，3個月內接近翻倍。而南良在2010年到2013年間，只有2011年EPS為0.03元，其餘年分皆是虧損狀態。其股價到達高點之後，同樣跟著3D System一路向下，2015年股價最低甚至還不到6元，蒸發8成。

尚未跨越普及門檻

3D列印、第三方支付失溫

另一家以3D生物列印為題材的生技廠訊聯（1784），2014年則是拋出以3D列印應用在生技醫療的應用，以3D列印的植牙體引起市場關注。當時已經連續5季虧損的訊聯，搭著3D列印題材，雖然前1年沒有獲利表現，股價仍在2014年7月達到58.6元。

結局不出意料，訊聯也在3D列印的議題退燒後迅速跌出高價區，1年後價格最低剩不到20元。

除此之外，第三方支付也是曾經被炒熱的題材。2014年，當時市場認為第三方支付商機無限大，不論是網路業者、支付業者、銀行業者都積極搶進，立法院也在2015年初通過第三方支付專法《電子支付機構管理條例》，當一切似乎正準備醞釀加溫，到了2015年中，這項產業卻已迅速失去市場關注，價跌量縮，籌碼盡失。

刷卡機和電子支付系統廠同亨（5490），股價在2014年從不到35元開始上漲，2015年7月達到最高的129.5元後，又在兩個月內跌到50元，之後股價一路下探，完全沒有復甦跡象。

當時的第三方支付概念股如數字（5287）、網家（8044）都在2014年左右開啟漲勢，不過同樣到2015年5月左右，股價到頂峰之後，就如搭電梯垂直向下。

數字、網家有電子商務的網路平台，近幾年獲利表現穩定，不過就算有基本面支撐，股價還是無法回到2015年中的水準。尤其是網家，如果從高點持續抱到現在，目前仍有7成左右的虧損。

除了3D列印和第三方支付之外，更不用提到2016年當時，就推出VR設備、品牌的宏達電，就率先因虛擬實境的創新題材，也讓股價在7個月內從40元漲到136.5元。

雖然沒有像3D列印和第三方支付一樣急速向下跳水。但是緩步下跌的宏達電也曾經低到25.4元。即使VR技術一直在市場上更新軟硬體的功能，不過宏達電這5年內幾乎沒有反彈跡象，直到最近才因為元宇宙題材跳了起來。

以上這些例子都是10年內因為新技術、新科技所炒熱的投資題材。有一些是尚無法改變目前的生活，也有一些是現在的技術或成本還無法降到一般普羅大眾就可以使用的水準，需要持續開發數年，才有機會普及。

不須急於否定題材

未及早進場者可短進短出

從這些例子來分析，話題對股價的支撐，短則2至3個月，有時也會有長達1年的題材紅利。曾炎裕建議，當有類似這樣題材性火熱、但基本面比較空虛的故事出現，投資人不需要急忙「否定題材」、搶當「空軍」，「股票市場是會期待題材的想像空間。」他分析，只要題材還有想像空間，股價仍有機會出現第二波飆漲。

不過，曾炎裕也指出，從先前案例來看，投資人也千萬不要抱著一、兩年內題材就能轉化為具體商機、讓股價持續成長的長期投資策略，就算想蹭題材熱度，也必須抱著短進短出的交易策略。他進一步建議，投資人如果沒有及早進場，第2波大漲，常常是短線上的逃命波，股價隨時有可能在斜率最大的那一段漲幅反轉崩跌。

回到元宇宙概念，目前法人認為唯一有相關、且短期內還有基本面表現撐腰的，就是高速傳輸相關的概念股。在虛擬實境的要求之下，影像傳輸需要的速度也愈來愈快。USB 4.0等下一代規格的產品自然成為高速傳輸的重要角色，消費型電子不管是筆記型電腦、電競甚至是AI等領域，對高速傳輸還是有不小需求。

現在的USB Type-C已逐漸普及，甚至跨入MacBook供應鏈，推升高速傳輸的需求不斷成長。也就是說，高速傳輸有不小的市場值得開發，提供元宇宙實現之前這段時間的堅實基本面基礎。

本文授權自今周刊，原文見此。

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