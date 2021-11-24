販賣機進駐全聯、台中捷運！一家台中小咖啡店 如何在5年內成為跨國拓點、年營收破億的黑馬？

【文 / 陳葦庭】

輕點自動販賣機的螢幕，手機掃描QR code付款，1分30秒後，一杯現煮熱拿鐵就出現在眼前。這是連鎖咖啡品牌黑沃咖啡，今年7月才推出的「AI智慧咖啡販賣機」，也是目前全台唯一選用精品豆，並具備將冷藏牛乳製成奶泡功能的自動販賣機，短短不到半年的時間，已成功進駐全聯智慧超市及台中捷運等通路。

2016年底創立於台中，黑沃原本只是一家小店，為了打知名度還曾經在大甲媽祖遶境期間免費奉咖啡，為何能在短短5年間竄起，並在東南亞拓點，成為年營收破億元的黑馬？

「我的夢想，就是讓台灣精品咖啡走向國際。」黑沃創辦人林佩霓接受《今周刊》專訪時，一語道破她的事業藍圖，眼神中寫滿對咖啡的執著。從大學開始，林佩霓就接觸咖啡，還在學校宿舍煮咖啡給同學喝，但她畢業後並沒有直接踏上這條路，而是考取代書，一執業就是10多個年頭。

直到40歲那年，擁有SCA（國際精品咖啡協會）國際認證杯測師的她，自認累積了一定的人脈、財富，才決定和一群志同道合的朋友共同創立黑沃咖啡。

杯測師：受過專業嗅覺與味覺訓練，依據全世界通用的標準流程，評斷咖啡的風味。

當時台灣咖啡市場進入戰國時代，國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人平均每人每年飲用約2百杯咖啡，市場規模高達8百億元。但市場上有龍頭星巴克、展店王路易莎，就連超商都積極經營外帶咖啡，逼得林佩霓不得不思考，如何在一片咖啡紅海中，搶占一席之地？

客製化「問診服務」 滿足刁鑽的顧客需求

她發現，台灣精緻咖啡館文化密度雖居全球之冠，卻沒有一家連鎖咖啡業者提供客製化服務，因此黑沃推出「咖啡問診」服務，客人只要說出自己喜歡的氣味、口感，就能獲得一杯由專業咖啡師挑選的精品咖啡。「每個人都有自己的品味，我希望幫客人找出一杯屬於他們的咖啡，不然什麼都跟別人一樣，沒有可以突破的地方。」林佩霓不諱言。

但連鎖業者要做到客製化並不容易，曾任星巴克店長的天帷企管顧問工作室負責人林剛羽分析，連鎖品牌在擴張過程中，往往難以兼顧品質和可複製的商業價值，一旦大規模開放加盟，品質跟管理就會面臨挑戰。

於是，林佩霓決定從原料和人員兩方面著手。首先，她和團隊走訪全球，選出上百款的精品咖啡生豆自行加工後製，甚至在2017年圈下巴拿馬咖啡園，成立自有品牌「黑沃莊園」，確保了獨特性和穩定性；接著，她培訓10多位員工考取國際認證杯測師，建立講師群輔導同仁、加盟主。而這樣的努力漸漸被看見，2017年，黑沃被選為華航總統專機指定咖啡品牌，今年則是金馬獎指定伴手禮。

讓商業模式轉型 叫戰路易莎、cama

2020年初國際間爆發新冠肺炎疫情，讓台灣餐飲業受到衝擊。但她在公司成立一個10人IT團隊，運用AI演算法分析客人偏好，同時思考如何提供零接觸服務，趁疫情期間大舉擴張版圖，在台灣咖啡業界掀起一場數位革命。

「我們從路邊的夾娃娃機獲得啟發，想說如果咖啡也可以這樣賣，一定很有發展性。」黑沃策略長鍾曜羽指出，去年疫情爆發後，黑沃門市也受影響，後來看到夾娃娃機不需要人力也可以營運，便決定投入研發。

他說，公司團隊花了1年半，投入上千萬元，才研發出全台第一台「AI智慧咖啡販賣機」，並取得可用鮮奶製作拿鐵、瞬間降溫咖啡兩項專利。由於每個機台的加盟價只要42萬元，成本只有實體店10分之1，甫推出就備受關注。今年加盟展期間，這座機子吸引近百名加盟主簽約，預計年底全台將設置40台，明年第3季前可望突破1百台。

「這將會是咖啡界最新的商業模式。」鍾曜羽表示，過去加盟創業風險高，不只要投入數百萬資金，一但遇上生意差、撤點等狀況，硬體設備也帶不走，反觀自動販賣機，如果加盟主設置後發現據點不理想，一個晚上就能快速搬家，是風險相對低的創業模式。

不只運用科技快速拓展據點，今年本土疫情期間，黑沃還推出全台首個線上訂購、線下取貨App，消費者可在全台72間門市和自動販賣機享有跨店寄杯服務，上線至今已累積超過10萬名會員。台灣麥當勞前總裁李明元更以「紅海裡的新藍海」，形容黑沃在數位轉型上的成果，認為黑沃很可能是繼路易莎、cama之後，最有機會在台灣咖啡市場上占有一席之地的新玩家。「只停留在應對疫情的解決方案是短暫的，但如果是商業模式轉型，就有機會在疫情後勝出。」李明元說。

但他提醒，台灣咖啡市場競爭激烈，咖啡取得容易，因此黑沃的自動販賣機不只要顧及便利性，更得兼具設計感和獨特性，才能創造品牌價值，讓消費者永不變心。

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