台中公告地價降20％自用戶1年減稅170元、大戶減稅百萬 這政策到底讓誰受惠？

【文 / 王海咪、梁任瑋】

與市價長期脫鉤 減稅讓打房「沒說服力」

台中土地交易市場價格持續攀升，台中市政府卻大幅調降公告地價20.06％，與實際市場狀況矛盾。監察院調查報告直指，調降作法「不符社會公平，且造成賦稅衝擊，財政紀律應予改善，請內政部、台中市政府確實檢討。」

事實上，長期以來公告地價與市價明顯脫鉤，2018年全國公告地價占市價比僅20.02％，六都又以台中市最低，僅占13.58％，在這次大幅調降之後，更只剩10.86％。在中央政府猛打炒房的政策下，房地產專家張金鶚形容台中是「逆向而行」，他說：「現在連囤房稅都在討論提高，公告地價應該上漲，現在卻降低了，完全沒有說服力。」

第一建經研究中心副理張菱育舉例，以2021年台中市的公告現值地王、新光三越百貨公司為例，土地面積4472坪，假如地主非自用，以一般土地稅率計算，在2018年時，因公告地價每平方公尺為10萬元，要繳交的地價稅約6390萬元，到了2020年，公告地價計算公式調整，且每平方公尺調降至8萬元，地價稅降到5113萬元，地主1年就省下約1277萬元。

對此，台中市地政局科長廖英志回應，調降地價稅是造福市民，在台中推動輕稅減政的努力下，調降20.06％公告地價，能讓94％的市民受益，平均每位納稅人能減稅1660元。

他解釋，內政部2016年為回應房價高居不下的問題，建議地方政府調高地方地價，當年全國調升比率達30.54％，台中調升38.25％，略高於平均。「當時很多人跑來市府抗議，為了回應民意訴求，現在才調降。」

然而，雖然台中在2016年時與全台同調調漲地價稅，卻又分別於2018年、2020年連續兩次調降，2020年調降幅度之大，在全國變動比率僅負0.66％，多數縣市甚至微幅調漲的趨勢下，更顯特立獨行。

調降地價稅，受益最多的其實是坐擁大面積土地的地主。由於地價稅採累進稅率，房產多的人受調整幅度的影響愈大。對自用住宅採0.2％稅率的民眾來說，平均僅減稅170元；對第一級稅率（1％）的人而言，平均減稅570元，差距不大。但對第2級至6級稅率的人來說，平均減稅幅度達3.8萬元，第6級則高達114.9萬元。政治大學財政系教授陳國樑說：「這就像一架載滿鈔票的直升機飛過去向下撒錢，地愈大的地方就會拿到愈多錢。」

張金鶚解釋：「公告地價調降，地價稅變低，對於自住客來說，他不會有感覺，但對於地主而言，持有成本減少，更可以去囤房、囤地。」他說，綜觀房市，地價稅降低對一般自住人士不利，但對投資人是有好處的。

地價稅是地方稅，公告地價也由地方政府決定，儘管2016年內政部建議調漲公告地價，但大多數縣市為了平息民怨，紛紛於2018、2020年小幅調降，中央似乎束手無策。對此，陳國樑建議，中央應設計能調節公告地價的機制。「在《土地稅法》底下，可以規定每年公告地價的調幅應跟實際房地價格的漲幅連動。」

避免地方派系干預 應成立第三方機構估價

但景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，調整稅基窒礙難行，他說：「地方派系最常經營的就是房地產，如果要修法，就會碰到立法院，但地方選出來的立委不敢得罪地方勢力，怕會影響選票。」

章定煊建議調整地價評議委員會的組成。依現行體制，各縣市的評議委員會每3年開一次會決定公告地價，委員組成包含地方主管委員、市議員和估價師等，但他直言：「地價評議委員會就是被縣市長操作的會議，所謂專家、學者都是聘來的，換一個首長就換一批人，有誰敢在裡面講話？」

他指出，國外大多由第三方機構來估價，即使維持現制，也可以透過建立委員庫的方式避免弊端。「建一個大委員庫，把有資格審核的名單放進去，開會前透過電腦抽籤，市府就沒辦法控制出席委員。」

台灣公告地價與市價嚴重脫節的畸形現象已存在多年，地方政府不但視而不見，還持續調降稅基，雖然民眾能少繳幾百元，獲益最大的卻是炒房大地主，長期來說，房價因囤房成本低而持續升高，但對想要買房的年輕人來說，顯得更加無力。

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