65歲退休每月有1000美元被動收入 別只想光說不練趁美元低檔時這樣做就有機會

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 黃健誠】

美元指數日前雖已站上16個月新高，但新台幣同樣也呈現強升態勢，據央行統計，台幣兌美元匯價10年期均線約30.3元，目前匯率在27.8元上下，已是20多年來的低點，也因此讓不少手中有閒置資金的民眾，開始低接美元，或是布局美元保單等相關資產。

不過，民眾在布局美元保單時，公勝保經副總孫羚沄分析，因國人退休意識抬頭，確實越來越多人透過美元保單做長期的退休規劃，再加上美元匯價處於低檔，也成了推升美元保單買氣的助力之一。但購買前需考量美元保單有流動性問題，民眾在投保前還是要以自身需求為出發點，考慮布局與否。

美元保單近期熱銷主因　預定利率較高、匯率明年可能由弱轉強

近年來，全球吹起降息風，台灣也長期處於低利環境下，因此台幣保單的預定利率已低到難以再低的程度，相較美元保單預定利率仍有1.75%至2.02%，等於是用相同的資金成本，可以投保更高保障，若為了退休後的年金需求，也能發揮較優的複利效果。

美元保單近期在市場上相當熱賣，孫羚沄也說，美國目前雖已朝縮減購債方向前進，市場不排除明年升息的可能，屆時國際資金潮可能會重返美國，美元有可能由弱轉強，這也是最近美元保單會這麼搶手的主因之一。

但購買美元保單，也需要經過挑選，公勝財顧財務顧問施致瑋建議，民眾若有興趣布局美元保單，可依預算、投保目的，來決定選擇保障類型或理財型的美元保單，兼顧壽險保障、資產增值，甚至是世代傳承，各有合適的商品。

年輕族群可考慮美元分紅保單　購買前先考量「是否能承受長期波動」

施致瑋提到，如美元分紅保單雖前6年不分紅，但後續帳戶價值累積速度較一般儲蓄型商品快，因此特別適合年輕族群。以24歲男性為例，年繳1萬美元繳6年，在65歲退休時有21萬7500美金，若解約後放入配息6%的投資標的，每月約可有1,000多美元的被動收入。

另外，對於年輕族群而言，分紅保單不僅能轉嫁風險，長年累積還可以做為未來的退休保障。而針對中高齡族群，美元分紅保單則因為有保單保障倍數高的優點，建議作為預留稅源的工具。但若是希望存退休金，則會建議選擇6年期利變型保單，可以達到保本快速、變現快速的優點。

孫羚沄則提醒，投保美元保單並不算是一種投資，而是資產配置的一環，保險商品有流動性的限制，在繳費期間若遇到收入中斷風險時，較無法滿足全數變現的資金需求。

另外，美元保單無論是保費或是保險公司給付的增值回饋金、保險金，都是以美元給付，投保美元保單要考量能否承受美元匯率的長期波動，幸好近期新台幣兌美元屬於匯率相對低點，反而是有機會享有美國升息後、美元指數反轉向上的匯兌收益。

本文授權自今周刊，原文見此

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