要疫苗卻拒美豬是「渣男」日砸重金補貼台積電 台應拒當溫室裡的巨嬰

【文．林宏文】

最近看到崇越集團董事長郭智輝在《今周刊》寫了一篇專欄文章，談到日本人來台灣要遵守隔離14天的規定，但日本首批開放隔離期從10天縮短為3天的國家名單中沒有將台灣列入，卻又有台灣人主張應該爭取。

對此，郭智輝提出一個反思，請台灣人別再當溫室裡的巨嬰，什麼都想要、卻不願付出，只在乎權益、卻逃避責任。

郭先生的這番批判，當然有其立論基礎，主要著眼的是國際外交應講究對等原則。這也讓我聯想到，最近台積電宣布與日商索尼合作在日本投資半導體廠，日本政府決定補助4000億日圓，佔整個投資金額的一半。

4000億日圓將近新台幣1000億元，絕對不是小數目，拿出鉅資補助一家外國企業投資總額的一半，日本政府這個決策確實相當罕見，有點好到令人難以置信。

甚至大家可以換位思考一下，如果有一家日本企業來台灣投資設廠，台灣政府有可能補助投資額的一半嗎？會不會政策一推出，就被朝野批到體無完膚？

回顧日本政府對於台積電投資案的爭取，其實早從安倍政府就開始推動，主要原因是日本一直想改善半導體產業，但砸了很多錢後，大部分公司最後還是倒閉，導致半導體製造實力，如今明顯落後南韓、中國及台灣，所以日本政府已放棄靠自己力量建廠，改成邀請海外製造商赴日投資。

為了吸引台積電設廠 日本砸下重本

圖／shutterstock

至於為何選擇台積電做為合作對象？這個決定的考量因素應該不難，因為中國、南韓都是對日本有威脅的國家，日本不會希望未來半導體零件受制於中國大陸，另外索尼的影像感測器（CIS）產品最大對手就是南韓三星，只有台灣與日本競爭最少、合作空間最大，而且台積電又是全球最領先的龍頭大廠，選擇台積電的考量是相當清楚且合理的。

只是，對於是否赴日投資，台積電內部並不是那麼積極，因此日方近幾年陸續提出很多優惠條件，從東京大學與台積電締結技術合作計畫，再到日本提供國家級封裝技術及材料上的協助，以及最後拿出一半的高額補助金，成為贏得台積電決心設廠的重要因素。

此外，台積電預計設廠的地點，是位於索尼在九州熊本的一座工廠旁，而九州是日本汽車供應鏈的重要基地，包括豐田、日產在九州都設有工廠，也讓台積電這項投資案，不只可以緊緊抓牢台積電的日本第一大客戶索尼，影響力更會深入到日本最重要的汽車供應鏈。

因此，從安倍到現在的岸田政府，日本對於台積電投資案的重視程度，一直都是從國家經濟安全的角度著眼。所謂的「國家經濟安全」，重點就是在美中對抗下，日本與美國一樣，都有無法取得關鍵晶片零組件的恐懼感，因此才要積極爭取國外廠商赴日本投資，確保未來供應不會斷鏈。

另外，岸田首相於上周五（19日）公佈高達56兆日元（約新台幣13兆元）財政刺激方案，雖沒有提及補助晶圓廠設廠資金規模，卻再一次強調「台積電一直是我們國家經濟安全的重要話題」。此外，日本產業經濟貿易大臣萩生田光一也暗示，日本願意支付一半或更多的費用，支助赴日設廠的半導體企業。

不過，日本政府如此大力補貼台積電，在國內仍有反對聲音，反對者認為，台積電在日本投資的22至28奈米，已是十多年前的製程技術，與目前最先進技術也相差六代，因此質疑日本為何要花那麼多錢補貼。

批評者也認為，到這個新工廠投産的2024年，半導體的供需關係將明顯放緩，屆時日本投入4000億日圓的意義，將在今後受到明顯的考驗。

此外，還有反對派批評，日本政府近來對台政策特別友好，以疫苗為例，許多國家都出現疫苗短缺，但日本把AZ疫苗不斷送到台灣，這種差別待遇，可以說是好到有一點超過，也可以說日本對台的疫苗政策，挽救了民進黨政府的危機，甚至有人認為，日本就是以贈送疫苗來換取台積電的投資案。

台灣在國際交朋友 需要禮尚往來

對日本、台灣都有深入觀察的評論家野島剛說，雖然日本國內有反對聲音，但如今自民黨掌控國會半數以上席次，影響力很強大，而且在野黨實力很弱，對執政黨無法構成威脅。他認為，「日本補貼台積電的政策，通過的機會很大。」

有趣的是，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫日前演講時也談到，現在全世界主要國家親中就是票房毒藥，都會落選，而日本民調討厭中國有9成左右，美國也有8成，全世界只有台灣討厭中國比較少。

矢板明夫還說，四大公投中有關反萊豬公投，對外國而言，不是食安問題，而是台灣是否拒絕參與國際社會，美國對台灣如此好，送了台灣400萬劑疫苗，台灣卻拒絕美豬，行徑好像是「渣男」。

這些來自日本朋友的觀察，也透露出，國際外交就和交朋友一樣，需要禮尚往來，台灣在日本311地震時捐了很多錢，日本充分感受到台灣人情的溫暖，這次在疫苗上盡全力回報，對於台積電的投資案更是盡全力爭取，這是相當好的良性互動。

不過，正如郭智輝先生所說，疫情大環境如今已明顯改善，疫苗施打率超過7成、境內確診屢見加零、國際陸續放寬邊境，當放寬管制的國家彼此交流愈來愈頻繁、人民間的感情愈來愈好，堅持清零政策的國家會逐漸發現，沒人要和你做朋友了。這樣的政策，要不要考慮調整呢？

同樣的，不只是台灣的入境限制，要與日本公平對等，未來台灣積極尋求加入的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），也有相同的情況，不能只想賣東西給別人，卻對別人要賣進來的產品嫌東嫌西。這種對等互惠的交往原則，應該就是接下來台灣應該拿出來與其他國家交往的重要態度吧！

本文授權自今周刊，原文見此。

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