泡麵、麥當勞接連喊漲...台灣迎來通膨時代 專家：3大主因讓漲價「一去不復返」

【文．蘇君薇】

從泡麵、便當、麥當勞、王品到鼎泰豐，不論是平價餐飲或高檔餐廳，都陸續宣布漲價，漲聲一波波，令不少民眾快要吃不消。

而近期的漲價現象，是否也意味著台灣將迎來物價飛漲時代？專家認為，漲價現象可說是「一去不復返」，並點出物價上漲的3大主因。

今年10月間，王品旗下15個品牌，因食材成本飆漲宣布調整價格，為餐飲業投下一枚震撼彈，緊接著，鼎泰豐於11月11日透過官網公告，調整部分品項價格，吉野家也於16日跟進。

麥當勞、SUBWAY、漢來美食Buffet接連喊漲，台北知名牛肉麵「林東芳」也表示，12月1日起，不論大小碗牛肉麵都將調漲20元，調漲後，牛筋麵價格將高達300元；連鎖餐飲業者三商巧福也可能跟進。

過往被視為月底救星、國民美食的泡麵，統一「滿漢大餐」系列早在10月底即調漲價格，從53元漲為59元，味丹「味味一品」11月17日跟進調漲，現再傳出維力「一度贊」也有可能調漲。

事實上，不只餐飲漲價，由和泰車代理的TOYOTA豐田5款進口車，今年10月中宣布調漲；好市多自有品牌衛生紙「Kirkland Signature科克蘭」也已於10月中調漲，每串由319元調整為335元，漲幅5%。

針對民生商品漲不停，商業發展研究所副所長李世珍表示，基本上物價每隔幾年就會漲價，且一但漲價就一去不復返。

李世珍指出，此波漲價潮主要與全球供應鏈脫不了關係，且具有連續性，原物料、運費，以及明年基本工資調整，為3大主因。

第一，原物料價格大漲，石油及天然氣價格上升，使得加油變貴。

第二，薪水上漲，每年都有壓力，基本工資調漲，資方受不了會反映。

第三，先前全球貨運船班訂不到，加上缺工嚴重，導致運費提升，連帶使黃小玉（黃豆、小麥、玉米）價格上漲。

面對物價上漲，有什麼相關因應方式？李世珍說，能源價格上漲，若原本習慣開車可改為搭車，但薪資上漲後就不可能會再調降。

至於近期不少賣場設立「抗漲專區」，李世珍認為，其實不少商品原本就有特價，比如說，一盒雞蛋77元，現在賣2盒68元，專區是換個促銷手法、薄利多銷，「短期內能吸引消費者，但平價／抗漲專區長期存在，便宜到後來消費者會無感。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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