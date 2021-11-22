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2016年買「這2檔股票」共10萬 存股達人：抱到現在...賺一倍以上

聯合新聞網 / 今周刊
圖／shutterstock
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【文．張家麒】

在股市裡耐得住性子就有辦法賺到錢？

存股達人陳重銘目前分享一個分享自己多年前「好心被雷親」的故事，他表示當年有網友私訊他，辛苦工作存下了10萬，請教投資的規劃，他建議該網友買進潤泰新、潤泰全各一張共10萬；未料不久後，股價跌，就被截圖指控害人賠錢！

陳重銘無奈表示，「這2張股票抱到現在，沒賺一倍以上的話，你可以來找我，我幫你補差額！」

陳重銘於臉書分享，自己看到一張潤泰全股利通知單時有感而發，「記得大約是2016年有一位網友私訊給我，說他工作很辛苦，努力存了10萬元，拜託我幫他規畫一下投資。」

陳重銘表示該網友寫得是「血淚斑斑」，於是自己絞盡腦汁想了三天三夜，建議他買進潤泰新跟潤泰全，當時各買一張就剛好10萬！

但很不幸的過沒多久，潤泰集團受到南山人壽影響，兩家公司配息不好，股價就往下走。

該網友就將買進建議截圖下來，並且到處流傳酸陳重銘不準、害他賠錢！

陳重銘氣憤說明，只是想要幫那位網友，自己大可不讀不回，「我有收你一毛錢嗎？好心幫你就是這樣下場！」

5年過去了，如今如果這2檔股票抱到現在，「沒賺一倍以上的話，你可以來找我，我幫你補差額！」

「拜託不要再私訊問我股票了，我不知道你是否會恩將仇報，我也不知道你能不能抱牢股票；好股票，你能夠忍耐短暫的下跌，堅持長時間投資嗎？你先問自己好了！投資是自己的功課。」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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