葫蘆裡賣什麼藥？蝦皮近3個月平均每天開1家實體店 大軍壓境賣現調咖啡和主打免運

【文 黃健誠】

受到COVID-19疫情嚴重衝擊，全台灣不少商圈都明顯出現「空租潮」，在實體店面消費衰退的陰影籠罩之下，知名電商蝦皮卻選擇在這幾個月開始，逆勢大舉展店，對於這樣的操作，蝦皮對外保持低調，不願正面回應，這讓外界更加好奇蝦皮究竟「葫蘆裡賣什麼藥」？

蝦皮從2015年進軍台灣，短短幾年間就與網家、富邦momo等大型電商龍頭平起平坐，而近年來更是動作頻頻，積極以創新策略意圖搶下更多市佔率。而最近在北部地區的街頭巷尾，陸續出現寫著蝦皮店到店的橘色招牌，為蝦皮推出的實體門市。

蝦皮在官網上貼出徵求店面出租的告示，告示上寫明目前針對「北北基桃竹苗中彰」地區徵求出租店面，這也顯示蝦皮長期展店觸角將會向全台擴張，這波店面擴張還在持續當中。

根據統計，蝦皮在過去短短幾個月內快速展店，累計北部已經展店將近150間店，在近3個月裡，平均每天至少開出一間店，也在店面市場一片不景氣中的市況中，成為還能大幅展店的指標業者。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德對此表示，雖然商圈起起落落，但每次災難性毀滅過後，都會帶來新的機會，此波疫情影響下，也有企業趁著店面市場不景氣，租金修正過後，逢低租了一些店面，包括連鎖的餐飲業、跨界到實體的電商，甚至是鎖定都會人士的健康餐盒等，都是這波不景氣下逆勢展店的業種。

其中，動作最大的莫過於宅經濟的受惠業者蝦皮購物，今年8月時店數約20店，到11月統計已經成長到將近150店，等於最近三個月平均每天都新開超過一家門市，當前主要開店的區域以雙北與桃園為主，觀察其開店策略似乎鎖定熱門商圈的平價店面，除了現有網購的店到店服務外，店面內也有部分的零售行為，可預期未來將會發展更多元的商業模式。

曾敬德表示，觀察過去店面租賃，不少承租方都希望在主幹道、大面寬甚至是三角窗的店面，希望自己的招牌最顯眼，也可掌握沿街消費人潮，不過這波電商跨界展店，則基於網購「店到店」的取貨人潮，並不重度依賴沿街的消費人潮，要取件的人大多會查詢店址，電商具有「自帶流量」的優勢，且透過大數據的資料庫，可以知道哪邊消費力最強需求最大，展店時更有效率，等到布點具備一定規模，還可以衍生更多的合作與多元商業模式。

日前，網路上對於蝦皮迅速拓展實體店面掀起不小討論，雖然蝦皮迄今對於開設實體店面尚無正面回應，但是，店到店據點猶如雨後春筍般展開，外界猜測，蝦皮開始準備與超商的物流系統競爭，布建自有物流。在蝦皮自身購物網站上，運送方式也多了「蝦皮店到店」可以選擇，且目前還免運費，比起在其他超商取貨至少40、50元便宜不少。

不過，或許是蝦皮店到店實體店面，迄今仍有「試水溫」的意味存在，因此目前營業時間為早上10點半至晚上10點，並非24小時，且店面雖為超商形式，也有部分店面有賣現調咖啡、零食以及飲料等，但因服務的對象多以目的性消費模式的客戶為主，因此在店面裝潢及零售方面仍較為簡略。

本文授權自今周刊，原文見此。

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