7檔ETF除息！財經專家：當中5檔報酬率都超過20％

【文 張家麒】

很多人上班忙、沒空看盤，所以喜歡買進可以參加除息的股票「配股利」。

財經專家阿格力在YouTube頻道​《阿格力博識》介紹以下7檔11月除息的ETF末班車，「你上車了嗎？」

11/19除息的台股ETF

以上幾檔，當中殖利率最高的其實就是元大高息低波（00713），在統計時間點內，殖利率有接近7%，7檔裡面，排序前五檔的自今年以來報酬率皆超過20％！

「0050今年以來報酬率才13.91％，不到20%，所以也不見得ETF只有0050是一個可以關注的選擇，其實還有很多的ETF可以在台股中挖寶。」

元大MSCI金融（0055）

國內很多投資人喜歡存金融股，不過很少人會去存金融股的ETF！原因在於，金融股的殖利率本身就很高了，拿0055比較今年的年均殖利率也才3.88％，跟很多金融股動輒都5％以上相較，是比較低的！

不過這樣的ETF也不是一點可取之處都沒有！看它的成份股，前三名是富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891），當中許多很飆的金融股都包含在裡面。

0055今年以來的績效也有38.81%，前10大成分股一半的Beta值超過0.7，漲幅都超過40％！

其中漲比較多的像是開發金（2883）、台新金（2887）剛好都有併購壽險，及證券的成交量很大，業績不錯，股價自然就推升了。

0055雖然殖利率不高，讓投資人怕自己運氣不好，挑選到了比較不會漲的金控股，或許也是一個值得參考的方向。

0055連續11年填息成功，今年邁向第12年，過去填息的機率是100％。在今年金融股氣勢那麼強，以及美國明年要升息的情況下，類似這樣的ETF投資人可以多加留意。

元大高息低波（00713）

看名稱就知道，該股的訴求就是，利息高，然後股價的波動性比較小。

今年是第4年配發股利，該股成立以來年年都配息，過往的填息率也是100％以上，殖利率也都有5％左右。

今年現在的殖利率更來到了接近7%（按11/17股價計算），配息3.15元，也是歷年新高。

00713屬於生活選股類，前12大的選股，光前兩名統一超（2912）跟統一 （1216），兩個加起來就佔了17%的持股比重，11跟12大的分別為卜蜂（1215）跟大統益（1232）是食品股。

成分股結構民生必須且Beta值較低的股票蠻多的，喜歡殖利率高且波動性比較小的投資人，00713確實是可以多加關注。

本文授權自今周刊，原文見此。

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