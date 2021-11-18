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車禍後記憶只有6小時 德國男每天「重新愛上她」：超過3天不見面 會變成初次見面

聯合新聞網 / 今周刊
示意圖非本人。 shutterstock
示意圖非本人。 shutterstock

【文 張家麒】

愛情喜劇《50 First Dates》（我的失憶女友），故事講述一名玩世不恭的男主角愛上有失憶症的女主角，不過女主角的記憶很短暫，只有一天，隔天都必須「重新認識男主角並且再愛上他」。

德國心理學家施密特（Daniel Schmidt）現實生活中所發生的事情，堪稱是電影的翻版，他的記憶「僅有6個小時」左右，但他還是找到了真愛並且結了婚生了小孩。

根據《太陽報》報導，施密特（Daniel Schmidt）6年前開車行駛在高速公路上，當時前方塞車很嚴重，他在車陣尾端停了下來。

車輛停止等待的時候，後方一台7人座的大車，以時速超過80英里（換算時速約128公里）的速度撞上，毀滅性的撞車事故發生後，施密特被空中救援，整條高速公路因為此事件暫時關閉。

施密特受了大大小小多處的傷，但最嚴重的是他的頭部，受了嚴重的外傷，他認為自己那天沒有死去簡直就是「奇蹟」。

後續施密特接受了很多強化物理治療和語言治療，藉此快速幫助他恢復原本的正常生活，不過記憶力還是出現了問題，「我只能記住6小時的事情，無法長期記憶。

他必須詳細記錄去過的地方或見過的人，但受病情影響，施密特甚至與當時的女友分手跟很多朋友漸行漸遠。

不過，施密特還是找到了人生伴侶並且生下了孩子。然而，與凱瑟琳（Katharina）相愛也帶來了挑戰，施密特告訴她車禍的事情，因為施密特記憶只有6小時的緣故，且最久不能超過3天不聯絡，否則他會忘記凱瑟琳，「我需要聽到她的聲音、需要交談，最重要的是見面，否則會退回到當初第一次與她見面的情況。」

而對於兩人所生的孩子，施密特坦言，自己不記得孩子出生、不記得孩子的成長過程，這件事情對他來說相當心碎，幸好凱瑟琳一直陪伴在身邊，就算現在記憶只有6個小時，未來他也想繼續和凱瑟琳一起走下去。

本文授權自今周刊，原文見此

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